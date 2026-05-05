Con 21 años migró sin S/1 y dejó su carrera de Medicina: hoy es dueño de una reconocida agencia de viajes en Perú

Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018 en busca de oportunidades. Tras un viaje de 13 días por Colombia y Ecuador, se estableció en Perú, donde comenzó a trabajar en diversos empleos. | Foto: composición LR/Agencia Alpaca Travel

Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018 en busca de oportunidades. Tras un viaje de 13 días por Colombia y Ecuador, se estableció en Perú, donde comenzó a trabajar en diversos empleos. | Foto: composición LR/Agencia Alpaca Travel

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Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018, cuando tenía 21 años, impulsado por la crisis política y económica que atravesaba su país. Sin dinero y acompañado de su familia, emprendió un viaje de 13 días a través de Colombia y Ecuador hasta llegar al Perú, donde buscaba una oportunidad para empezar de nuevo.

Durante su travesía, vendió pertenencias personales para costear el traslado y superar las dificultades del camino. Finalmente, llegó a Lima tras pasar por Tumbes, donde recibió apoyo solidario antes de completar su recorrido. Ya en la capital, inició una etapa marcada por distintos trabajos que le permitieron sostenerse y adaptarse a su nueva realidad.

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De migrante sin recursos a emprendedor en el sector turismo

Al establecerse en Lima, Kemel trabajó en restaurantes, panaderías y otros rubros mientras buscaba estabilidad. Con el tiempo, ingresó al sector turismo, donde adquirió conocimientos sobre servicios y atención al cliente. Esta experiencia fue clave para definir el rumbo de su futuro emprendimiento: Alpaca Travel Tours.

Tras perder su empleo luego de más de dos años, decidió iniciar su propio negocio con recursos limitados. Utilizando una computadora y una impresora doméstica, fundó una agencia de viajes desde su vivienda. Su primera venta fue un pasaje hacia España, operación que marcó el inicio de su actividad empresarial.

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El crecimiento de Alpaca Travel Tours y su presencia en redes sociales

Con el paso del tiempo, el negocio comenzó a expandirse gracias a recomendaciones y al uso constante de plataformas digitales. La difusión en redes sociales permitió captar nuevos clientes y consolidar una comunidad interesada en sus servicios turísticos.

En 2021, junto a su hermana, Kemel abrió un local en Miraflores, lo que representó un paso importante en el desarrollo de la empresa. Actualmente, la agencia ha atendido a más de 1.600 pasajeros y continúa creciendo con estrategias basadas en promociones y contenido digital, consolidándose en el rubro de viajes tanto a nivel nacional como internacional.