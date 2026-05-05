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Con 21 años migró sin S/1 y dejó su carrera de Medicina: hoy es dueño de una reconocida agencia de viajes en Perú

La agencia creció gracias a redes sociales y promociones, permitiendo atender a más de 1.600 pasajeros. En 2021, inauguró un local en Miraflores, consolidándose en el mercado turístico.

Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018 en busca de oportunidades. Tras un viaje de 13 días por Colombia y Ecuador, se estableció en Perú, donde comenzó a trabajar en diversos empleos.
Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018 en busca de oportunidades. Tras un viaje de 13 días por Colombia y Ecuador, se estableció en Perú, donde comenzó a trabajar en diversos empleos. | Foto: composición LR/Agencia Alpaca Travel
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Kemel Blanco dejó Venezuela en 2018, cuando tenía 21 años, impulsado por la crisis política y económica que atravesaba su país. Sin dinero y acompañado de su familia, emprendió un viaje de 13 días a través de Colombia y Ecuador hasta llegar al Perú, donde buscaba una oportunidad para empezar de nuevo.

Durante su travesía, vendió pertenencias personales para costear el traslado y superar las dificultades del camino. Finalmente, llegó a Lima tras pasar por Tumbes, donde recibió apoyo solidario antes de completar su recorrido. Ya en la capital, inició una etapa marcada por distintos trabajos que le permitieron sostenerse y adaptarse a su nueva realidad.

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De migrante sin recursos a emprendedor en el sector turismo

Al establecerse en Lima, Kemel trabajó en restaurantes, panaderías y otros rubros mientras buscaba estabilidad. Con el tiempo, ingresó al sector turismo, donde adquirió conocimientos sobre servicios y atención al cliente. Esta experiencia fue clave para definir el rumbo de su futuro emprendimiento: Alpaca Travel Tours.

Tras perder su empleo luego de más de dos años, decidió iniciar su propio negocio con recursos limitados. Utilizando una computadora y una impresora doméstica, fundó una agencia de viajes desde su vivienda. Su primera venta fue un pasaje hacia España, operación que marcó el inicio de su actividad empresarial.

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El crecimiento de Alpaca Travel Tours y su presencia en redes sociales

Con el paso del tiempo, el negocio comenzó a expandirse gracias a recomendaciones y al uso constante de plataformas digitales. La difusión en redes sociales permitió captar nuevos clientes y consolidar una comunidad interesada en sus servicios turísticos.

En 2021, junto a su hermana, Kemel abrió un local en Miraflores, lo que representó un paso importante en el desarrollo de la empresa. Actualmente, la agencia ha atendido a más de 1.600 pasajeros y continúa creciendo con estrategias basadas en promociones y contenido digital, consolidándose en el rubro de viajes tanto a nivel nacional como internacional.

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