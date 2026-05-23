Un prototipo británico, el JCB Hydromax, buscará romper récords de velocidad en el Salar de Bonneville, Utah, durante la Bonneville SpeedWeek 2026. | Foto: El Confidencial/mejorada con IA

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Un prototipo británico de casi 10 metros de longitud aspira a marcar un récord de velocidad en un desierto de sal en Utah, Estados Unidos. La máquina, bautizada como JCB Hydromax, busca superar los 563 km/h (350 mph) durante la Bonneville SpeedWeek 2026, evento que se realizará del 1 al 7 de agosto. Esta proeza busca establecer una nueva marca mundial para vehículos que emplean hidrógeno como fuente de energía.

La corporación multinacional JCB, dedicada al sector de la construcción, lidera esta iniciativa mediante las pruebas de motores de combustión interna modificados para este escenario extremo en Norteamérica. La firma impulsa este proyecto para evidenciar la viabilidad de los motores de hidrógeno como una alternativa real de cero emisiones en aplicaciones pesadas. Con esta estrategia, la empresa sostiene que el transporte de gran tonelaje tiene un futuro limpio y de alta eficiencia tecnológica.

¿Cómo es el coche monstruoso de hidrógeno y qué tecnología utiliza?

El Hydromax registra una longitud cercana a los 9,75 metros (32,8 pies), complementada por una carrocería baja y aerodinámica idónea para el Salar de Bonneville. La estructura garantiza estabilidad a velocidades superiores a las 350 mph gracias a rigurosas simulaciones de estrés en componentes clave. De esta manera, el diseño de la suspensión y el sistema de cámaras optimizan su rendimiento en condiciones extremas.

Debajo del capó, el vehículo incorpora dos motores de combustión interna fabricados por JCB, inspirados en los bloques de sus excavadoras de producción. Ambas unidades desarrollan 800 caballos de fuerza cada una, con una potencia conjunta de 1.600 CV. Toda esa fuerza se transfiere a las cuatro ruedas mediante un mecanismo de doble transmisión y embrague bidireccional.

A diferencia de los modelos eléctricos convencionales, este bólido quema hidrógeno directamente en cilindros adaptados, lo que permite que no emita gases de efecto invernadero por el escape. La técnica constituye una alternativa limpia que fusiona la ingeniería tradicional con la ecología. Asimismo, el proyecto impulsa la estrategia de la firma británica para implementar maquinaria industrial sostenible.

¿Qué piloto conducirá el Hydromax en la Bonneville SpeedWeek?

El comandante retirado de la Real Fuerza Aérea británica, Andy Green, asumirá el control del Hydromax. Este automovilista ya logró un récord al quebrar la barrera del sonido sobre tierra firme. Además, en 2006 estableció la marca de velocidad para un coche diésel con el JCB Dieselmax, tras registrar 563,5 km/h (350,092 mph) en la misma superficie estadounidense.

La Bonneville SpeedWeek albergará este nuevo desafío automovilístico. Desde 1949, el Salar de Bonneville congrega cada año a vehículos de diversas categorías gracias a su llanura desértica y firmeza. Estas condiciones geográficas convierten al emplazamiento en el escenario predilecto para las carreras extremas y los retos de aceleración más exigentes del planeta.

La corporación JCB concibe esta hazaña como la plataforma perfecta para visibilizar la tecnología de combustión de hidrógeno a nivel internacional. De hecho, la firma destinó una inversión superior a los £100 millones (cerca de US$127 millones) con el propósito de perfeccionar dichos motores y su aplicación comercial en maquinaria pesada. De esta forma, busca comprobar que este elemento químico es competitivo en sectores industriales donde otras energías limpias muestran restricciones operativas.