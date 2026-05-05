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Esta es la potencia militar que desafía a Estados Unidos y China con su nuevo caza supersónico KF-21

Corea del Sur acelera su industria de defensa con el KF-21 Boramae, un caza supersónico que simboliza su apuesta por la autosuficiencia militar y la producción local frente a la creciente tensión regional.

Corea del Sur presentó el KF-21 Boramae, su primer caza supersónico de fabricación nacional, desarrollando capacidades para competir con potencias como EE. UU. y China
Corea del Sur presentó el KF-21 Boramae, su primer caza supersónico de fabricación nacional, desarrollando capacidades para competir con potencias como EE. UU. y China | Fuerza Aréa de Corea del Sur | Fuerza Aréa de Corea del Sur
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Corea del Sur dio un paso clave en su industria de defensa con la presentación del KF-21 Boramae, su primer caza supersónico de fabricación nacional, desarrollado por Korea Aerospace Industries. El proyecto coloca al país entre un grupo reducido capaz de producir aeronaves de combate avanzadas y abre la puerta a competir con Estados Unidos, China y Europa en el mercado global.

El primer modelo de producción, correspondiente al Block I, marca el inicio de una fase industrial que contempla la entrega de 40 unidades a la fuerza aérea surcoreana hacia 2028. El presidente Lee Jae Myung enfatizó el logro como parte de una estrategia de autosuficiencia militar. “Por fin contamos con armas con el fin de proteger la paz con nuestra propia tecnología”, afirmó durante la muestra.

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KF-21 Boramae busca competir con Estados Unidos y China

El KF-21 entra a un mercado dominado por plataformas consolidadas como el F-35 estadounidense, el J-10C chino y el Rafale europeo. Analistas advierten que el modelo surcoreano aún enfrenta desafíos. Bence Nemeth, del King’s College de Londres, señaló al South Morning China Post que el avión llegó “tarde y a un sector muy saturado”, aunque destacó ventajas en costo, calidad y plazos de envío.

El diseño actual corresponde a una generación 4.5, con capacidades centradas en superioridad aérea. El Block I incorpora misiles aire-aire como Meteor e IRIS-T, mientras que el Block II sumará funciones de ataque a tierra. Según Yang Uk, del Instituto Asan, “su rendimiento aún no ha alcanzado el 100%”, lo que condiciona su competitividad internacional.

El desarrollo además incluye planes para el Block III, que apunta a integrar características furtivas y tecnologías como el sistema MUM-T, que coordina aeronaves tripuladas con drones militares. Este avance podría ampliar su atractivo en la exportación militar, un objetivo clave de la península.

Analistas advierten sobre los desafíos del KF-21 en un mercado saturado, aunque resalta por su costo y calidad. Seúl busca consolidarse como cuarta potencia militar mundial y atraer nuevos compradores

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Seúl aspira a ser cuarta potencia militar mundial

El programa KF-21 forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a Corea del Sur entre las potencias en la industria de defensa. Actualmente, la nación ocupa el noveno lugar en la lista de los mayores exportadores de armamento, de acuerdo con datos recientes.

Sin embargo, el proyecto enfrenta tensiones financieras. Indonesia, socio en la evolución, redujo su aporte económico, lo que incrementa la carga para Seúl y elevaría el costo unitario del caza. Aun así, el país asiático busca nuevos compradores y acuerdos de cooperación industrial que permitan fortalecer su posición.

El profesor Kim Ki-won subrayó que la prioridad es reforzar la capacidad interna frente a las advertencias regionales. “Las amenazas aéreas evolucionan a un ritmo vertiginoso”, indicó, al referirse al entorno estratégico en Asia. En ese contexto, el KF-21 también se proyecta como herramienta de disuasión y autonomía operativa.

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