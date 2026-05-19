Descubren en China un horno prehistórico de 17.000 años que podría cambiar lo que sabemos sobre la civilización humana

El hallazgo en China desafía ideas sobre el Paleolítico al mostrar que grupos humanos dominaban técnicas complejas | Global Times

El hallazgo en China desafía ideas sobre el Paleolítico al mostrar que grupos humanos dominaban técnicas complejas | Global Times

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Un equipo de arqueólogos descubrió en China los restos de un horno prehistórico con aproximadamente 17.000 años de antigüedad, utilizado para modificar herramientas de piedra mediante calor. El hallazgo apareció en el yacimiento arqueológico de Xinmiaozhuang, en la provincia de Hebei, y constituye una de las evidencias más completas sobre el dominio temprano de la tecnología del fuego, según investigadores de la Academia China de Ciencias.

El descubrimiento sitúa a grupos humanos del Paleolítico tardío con capacidades técnicas más sofisticadas de lo que se pensaba. La estufa conserva restos de ceniza, tierra enrojecida por combustión y materiales sometidos a tratamiento térmico, una combinación que permite reconstruir cómo antiguas poblaciones manipulaban recursos naturales para fabricar instrumentos más eficientes. De acuerdo con Gao Xing, investigador del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología, estos hallazgos amplían la comprensión sobre los primeros pasos tecnológicos que antecedieron a la civilización.

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Piedras tratadas con calor: el avance técnico del Paleolítico

El horno descubierto posee una estructura ovalada irregular cercana a un metro de diámetro. A su alrededor aparecieron numerosas piedras transformadas por exposición controlada al fuego, además de residuos de fabricación. De acuerdo con Wang Fagang, director de arqueología paleolítica del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Hebei, la datación ubica la estructura en un periodo decisivo: la transición entre el Paleolítico y el Neolítico.

Wang señaló que el sitio permite observar escenas de antiguos humanos utilizando calor con el fin de modificar materiales antes de convertirlos en utensilios. Gao Xing, citado por Global Times, explica que el asador de Xinmiaozhuang ofrece “la cadena de evidencias más completa” relacionada con este tipo de proceso tecnológico. El investigador añadió que el dominio del fuego pudo representar una chispa inicial en el desarrollo posterior de sociedades complejas.

Herramientas, ornamentos y señales de una sociedad compleja

Además del horno prehistórico, especialistas recuperaron más de 4.000 objetos, entre ellos herramientas de piedra, fósiles animales y más de 100 ornamentos antiguos. Las piezas incluyen cuentas elaboradas con conchas, fragmentos de cáscara de huevo de avestruz y pequeños tubos óseos. Algunos ejemplares quedaron a medio fabricar, hecho que posibilita reconstruir paso a paso los métodos de producción.

Los investigadores consideran que estos objetos aportan información más allá de la estética. Según Gao Xing, los adornos reflejan posibles intercambios a larga distancia, formas tempranas de especialización artesanal y diferencias sociales entre quienes los portaban. El conjunto también ofrece nuevas pistas acerca de la evolución humana, las migraciones antiguas, la expansión de poblaciones relacionadas con los neandertales y los cambios culturales que acompañaron el paso hacia sociedades más organizadas.