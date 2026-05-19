HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Roberto Sánchez alista su equipo técnico y debate final | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Pérez sobre su apoyo a Roberto Sánchez: "Si eso ayuda a que la señora Fujimori no destruya el país, valió la pena"

Durante una entrevista en 'Hildebrandt en sus trece', el exfiscal anticorrupción justificó su apoyo al líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

José Domingo Pérez brindó las declaraciones durante una entrevista en H13. Foto: Composición/LR
José Domingo Pérez brindó las declaraciones durante una entrevista en H13. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción e integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, explicó las razones de su respaldo al candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori. Durante una entrevista en 'Hildebrandt en sus trece', Pérez señaló que su apoyo responde a la necesidad de impedir que la lideresa de Fuerza Popular gane las elecciones y llegue a la Presidencia.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Yo estoy asumiendo una posición. "Puedo perder mi prestigio, pero creo que vale la pena por el país y, si eso me ayuda o ayuda a que la señora Fujimori no destruya nuestro país, pues creo que valió la pena", expresó el exmiembro de la Fiscalía al ser consultado por qué incursionó en la política a pesar de que existe un recurso en el Poder Judicial para volver al Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

EL REGRESO DE PPK Y RESULTADOS OFICIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Comité de expertos del JNE es integrado por exministra de PPK, exmilitante del Partido Morado y 3 extranjeros

Comité de expertos del JNE es integrado por exministra de PPK, exmilitante del Partido Morado y 3 extranjeros

LEER MÁS
ONPE destinará más de S/10 millones de franja electoral a Fuerza Popular y Juntos por el Perú para la segunda vuelta

ONPE destinará más de S/10 millones de franja electoral a Fuerza Popular y Juntos por el Perú para la segunda vuelta

LEER MÁS
JNJ publica que 7 postulantes son declarados aptos para ocupar el cargo de jefe de ONPE en reemplazo de Piero Corvetto

JNJ publica que 7 postulantes son declarados aptos para ocupar el cargo de jefe de ONPE en reemplazo de Piero Corvetto

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025