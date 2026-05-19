Pérez sobre su apoyo a Roberto Sánchez: "Si eso ayuda a que la señora Fujimori no destruya el país, valió la pena"
Durante una entrevista en 'Hildebrandt en sus trece', el exfiscal anticorrupción justificó su apoyo al líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
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José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción e integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, explicó las razones de su respaldo al candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori. Durante una entrevista en 'Hildebrandt en sus trece', Pérez señaló que su apoyo responde a la necesidad de impedir que la lideresa de Fuerza Popular gane las elecciones y llegue a la Presidencia.
"Yo estoy asumiendo una posición. "Puedo perder mi prestigio, pero creo que vale la pena por el país y, si eso me ayuda o ayuda a que la señora Fujimori no destruya nuestro país, pues creo que valió la pena", expresó el exmiembro de la Fiscalía al ser consultado por qué incursionó en la política a pesar de que existe un recurso en el Poder Judicial para volver al Ministerio Público.