Pérez sobre su apoyo a Roberto Sánchez: "Si eso ayuda a que la señora Fujimori no destruya el país, valió la pena"

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José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción e integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, explicó las razones de su respaldo al candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori. Durante una entrevista en 'Hildebrandt en sus trece', Pérez señaló que su apoyo responde a la necesidad de impedir que la lideresa de Fuerza Popular gane las elecciones y llegue a la Presidencia.

"Yo estoy asumiendo una posición. "Puedo perder mi prestigio, pero creo que vale la pena por el país y, si eso me ayuda o ayuda a que la señora Fujimori no destruya nuestro país, pues creo que valió la pena", expresó el exmiembro de la Fiscalía al ser consultado por qué incursionó en la política a pesar de que existe un recurso en el Poder Judicial para volver al Ministerio Público.