Triunfo de la ciencia: Finlandia inaugura la primera instalación del mundo para enterrar residuos nucleares de forma permanente

Finlandia inaugura Onkalo, la primera instalación del mundo para el almacenamiento definitivo de residuos nucleares, situada a 430 metros bajo tierra en la isla de Olkiluoto. | Foto: Dall-E

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Finlandia dio un paso histórico en la gestión de energía atómica al inaugurar la primera infraestructura del planeta diseñada para almacenar residuos nucleares de manera definitiva. El proyecto, llamado Onkalo, busca resolver uno de los mayores desafíos científicos y ambientales de la era moderna: cómo aislar materiales radiactivos peligrosos durante decenas de miles de años.

La planta subterránea fue construida en la isla de Olkiluoto y permitirá enterrar combustible nuclear gastado a más de 430 metros de profundidad. Considerada un avance sin precedentes para la industria energética, la instalación utilizará múltiples barreras naturales y tecnológicas para impedir filtraciones radiactivas y garantizar un confinamiento seguro a largo plazo.

La primera instalación del mundo para almacenar residuos nucleares de manera definitiva

El complejo Onkalo fue desarrollado por la empresa finlandesa Posiva tras más de dos décadas de planificación y obras. La infraestructura tendrá capacidad para guardar unas 6.500 toneladas de combustible gastado provenientes de los reactores nucleares que operan en Finlandia y continuará recibiendo material hasta aproximadamente el año 2120.

El sistema de almacenamiento utiliza tres capas de protección. Primero, los residuos son sellados dentro de contenedores de cobre resistentes a la corrosión. Luego, estos cilindros son rodeados con arcilla bentonita, capaz de absorber humedad y bloquear filtraciones. Finalmente, todo queda encapsulado bajo roca geológica de casi 1.900 millones de años de antigüedad, elegida por su estabilidad sísmica y su resistencia natural.

El desafío mundial de gestionar residuos radiactivos durante miles de años

Aunque Finlandia logró implementar una solución permanente, el problema global continúa abierto. Desde mediados del siglo XX, el planeta acumuló cerca de 400.000 toneladas de combustible nuclear usado, gran parte de ellas almacenadas todavía en depósitos temporales. Países como Suecia y Francia avanzan en proyectos similares, aunque ninguno alcanzó todavía la etapa operativa de Onkalo.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la necesidad de advertir a futuras civilizaciones sobre el peligro del lugar durante al menos 100.000 años. Para ello, especialistas desarrollaron placas de cerámica con símbolos y mensajes diseñados para ser comprendidos incluso si desaparecen los idiomas actuales. El desafío refleja la magnitud del problema nuclear: crear sistemas capaces de perdurar mucho más allá de cualquier sociedad conocida.