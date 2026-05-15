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Curiosidades

¿Para qué sirven esos pequeños agujeros en tus enchufes? La respuesta te sorprenderá

Aunque pasan desapercibidos, los agujeros cumplen funciones clave relacionadas con la retención, la compatibilidad industrial y la prevención de accidentes provocados por enchufes flojos o conexiones defectuosas en casa.

Los enchufes eléctricos tienen detalles que muchos desconocen, como los pequeños agujeros en las clavijas, que juegan un papel crucial en la seguridad y funcionamiento eléctrico.
Los enchufes eléctricos tienen detalles que muchos desconocen, como los pequeños agujeros en las clavijas, que juegan un papel crucial en la seguridad y funcionamiento eléctrico. | Foto: Dall-E
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Los enchufes eléctricos esconden detalles que la mayoría de las personas observa a diario sin conocer realmente su función. Uno de los elementos más curiosos son los pequeños agujeros ubicados cerca de la punta de las clavijas metálicas, presentes en gran parte de los conectores utilizados en América. Aunque parecen simples perforaciones sin importancia, cumplen un papel clave en la seguridad y el funcionamiento de los dispositivos eléctricos.

Estos orificios forman parte de los estándares establecidos por la National Electrical Manufacturers Association, conocida como NEMA, entidad encargada de definir las normas de fabricación para enchufes y tomacorrientes en Estados Unidos, Canadá y otros países del continente. Su diseño no es casual: mejora la conexión, aumenta la estabilidad del enchufe y ayuda a reducir riesgos eléctricos dentro del hogar.

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¿Para qué sirven los agujeros en las clavijas de los enchufes eléctricos?

La función principal de estos pequeños orificios es mejorar la retención del enchufe dentro del tomacorriente. En muchos modelos, el interior del contacto eléctrico posee pequeñas piezas metálicas o resortes que encajan en esos agujeros cuando la clavija se introduce completamente. Ese mecanismo evita que el enchufe se afloje con facilidad y permite una conexión más firme y estable mientras circula la corriente.

Además de reforzar la sujeción, el diseño ayuda a prevenir problemas relacionados con falsos contactos o desconexiones accidentales, que podrían generar chispas, sobrecalentamientos o fallas eléctricas. En algunos entornos industriales, también sirve para colocar sistemas de bloqueo de seguridad que impiden el uso no autorizado de ciertos equipos conectados a la red eléctrica.

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¿Qué relación tienen estos enchufes con las normas NEMA y la seguridad eléctrica?

Estas normas permiten que enchufes, tomacorrientes y electrodomésticos sean compatibles entre sí, además de garantizar niveles mínimos de seguridad para evitar incendios o accidentes por descargas eléctricas.

Dentro de esta clasificación existen distintos tipos de enchufes. El modelo NEMA 1-15, también conocido como tipo A, posee dos clavijas planas paralelas y no incluye conexión a tierra. En cambio, el NEMA 5-15 o tipo B agrega una tercera clavija redondeada destinada a la puesta a tierra, un sistema que reduce riesgos eléctricos en aparatos de mayor consumo.

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