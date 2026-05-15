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Sociedad

Icónica muralla de Kuélap fue recuperada: tras derrumbe en 2022, así luce su restauración que superó los 3 millones de soles en inversión

El proceso incluyó investigaciones arqueológicas que descubrieron hallazgos valiosos y riesgos pasados. La muralla sur será reabierta al circuito turístico a fines de mayo, ampliando la oferta cultural.

La fortaleza de Kuélap, en Amazonas, recuperó la muralla sur colapsada en abril de 2022. La restauración fue realizada por expertos en arqueología y conservación, devolviendo su forma original.
La fortaleza de Kuélap, en Amazonas, recuperó la muralla sur colapsada en abril de 2022. La restauración fue realizada por expertos en arqueología y conservación, devolviendo su forma original. | Foto: Andina/Composición LR
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La monumental fortaleza de Kuélap, ubicada en la región Amazonas, recuperó completamente el sector de la muralla sur que colapsó en abril de 2022. La restauración fue ejecutada por especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, quienes realizaron trabajos de investigación arqueológica, conservación y reconstrucción para devolver al monumento su configuración original.

Las labores de recuperación se desarrollaron desde 2023 y permitieron reinstalar cientos de elementos líticos desplazados tras el derrumbe. Además, las autoridades proyectan que el complejo arqueológico reciba cerca de 80.000 turistas durante 2026, impulsado por la reactivación del turismo y la reapertura progresiva de nuevas áreas de visita.

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Reconstrucción de Kuélap incluyó fotogrametría y recolocación piedra por piedra

La recuperación de la muralla sur demandó un proceso técnico especializado que utilizó registros fotográficos y estudios de fotogrametría realizados antes del colapso. Gracias a esta documentación, los especialistas lograron identificar y recolocar cada piedra en su posición original mediante un sistema de codificación individual.

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, Rocío Sánchez, explicó a Agencia Andina que uno de los primeros trabajos fue clasificar miles de elementos líticos dispersos tras el derrumbe de la estructura, que en esa zona alcanza aproximadamente 17 metros de altura. El proceso de selección y recuperación de piedras tomó cerca de cuatro meses y contó con la participación de arqueólogos, arquitectos, ingenieros y mano de obra local especializada.

La restauración también contempló la reconstrucción del núcleo interno de la muralla mediante morteros especiales y la instalación de geomallas para reforzar la estabilidad estructural. Estas acciones buscan reducir el riesgo de nuevos desprendimientos en uno de los sectores más visibles del complejo arqueológico.

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Investigaciones arqueológicas revelaron hallazgos y nuevos riesgos en Kuélap

Antes de iniciar las obras estructurales, los especialistas realizaron investigaciones arqueológicas que permitieron ejecutar trabajos de drenaje e impermeabilización en la zona afectada. Durante esta etapa se encontraron fragmentos de cerámica, restos óseos y piezas metálicas compuestas de oro, plata y cobre, las cuales permanecen bajo análisis especializado.

Las investigaciones también permitieron identificar evidencias de antiguos derrumbes ocurridos en épocas de la cultura Chachapoya. Según explicó la Dirección de Cultura de Amazonas, los propios habitantes prehispánicos realizaron modificaciones en las murallas para corregir problemas estructurales y estabilizar algunos sectores del complejo.

Actualmente, Kuélap continúa abierto al turismo y la zona de la muralla sur será reincorporada al circuito turístico a fines de mayo. Además, el complejo mantiene un Programa de Investigación Arqueológica vigente hasta 2029, mientras las autoridades buscan fortalecer el flujo de visitantes mediante campañas de promoción turística y una mayor conectividad aérea hacia Chachapoyas.

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