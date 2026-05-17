El día que Coca-Cola cambió su receta por primera vez y casi desaparece del mercado mundial frente a Pepsi

Coca-Cola enfrentó un reto en los años 80 cuando Pepsi se acercó con su "Pepsi Challenge". | Foto: Dall-E

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Durante décadas, Coca-Cola dominó el mercado mundial de refrescos sin competencia real, pero en los años 80 la situación cambió drásticamente. Pepsi logró acercarse peligrosamente gracias a agresivas campañas publicitarias y al famoso 'Pepsi Challenge', una estrategia que buscaba demostrar que los consumidores preferían el sabor de Pepsi en pruebas a ciegas.

La presión sobre los ejecutivos de Coca-Cola aumentó cuando las encuestas comenzaron a mostrar una caída en su cuota de mercado. Temiendo perder relevancia frente a su competidor, la empresa tomó una decisión inédita: modificar por primera vez la fórmula creada en 1886.

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Así nació la llamada 'New Coke', un cambio que prometía recuperar consumidores, pero que terminó convertido en uno de los mayores errores de marketing de la historia empresarial.

La New Coke: cambio de receta y rechazo del público

El 23 de abril de 1985, Coca-Cola presentó oficialmente la 'New Coke', una versión más dulce diseñada para competir con Pepsi. Antes del lanzamiento, la compañía realizó estudios de mercado y pruebas de sabor que parecían confirmar el éxito del nuevo producto, ya que la bebida superaba tanto a la Coca-Cola original como a Pepsi en las catas rápidas.

Sin embargo, el entusiasmo inicial desapareció rápidamente. Miles de consumidores rechazaron el cambio y comenzaron campañas para exigir el regreso de la receta clásica. La empresa recibió protestas, cartas y críticas constantes, mientras nuevas encuestas revelaban que apenas una minoría prefería la 'New Coke'.

El regreso de la Coca-Cola Classic y las lecciones del fracaso

Apenas dos meses después del lanzamiento, Coca-Cola decidió volver a producir la receta tradicional bajo el nombre 'Coca-Cola Classic'. La compañía reconoció indirectamente su error y abandonó gradualmente la 'New Coke', pese a haber invertido alrededor de US$100 millones en el proyecto. El retorno de la bebida original provocó una reacción positiva inmediata entre los consumidores.

Con el tiempo, Coca-Cola recuperó su liderazgo y transformó el fracaso en una lección histórica sobre el vínculo emocional entre las marcas y el público. Expertos como Malcolm Gladwell señalaron que las pruebas de sabor utilizadas por la empresa no reflejaban la experiencia real de beber una lata completa. Mientras Pepsi triunfaba en pequeños sorbos por su dulzura, la receta clásica mantenía un equilibrio que los consumidores seguían prefiriendo en el consumo cotidiano.