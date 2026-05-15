El robot CR5000-3700 coloca a China a la vanguardia de la robótica industrial tras obtener el Guinness por capacidad de carga | Global Times

El robot CR5000-3700 coloca a China a la vanguardia de la robótica industrial tras obtener el Guinness por capacidad de carga | Global Times

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China consiguió un nuevo hito tecnológico tras registrar al robot industrial más fuerte del mundo. El modelo CR5000-3700, desarrollado por Shanghai Chaifu Robot, levantó 5.000,36 kilogramos y obtuvo oficialmente el Récord Mundial Guinness por mayor capacidad de carga en una máquina industrial. La marca anterior pertenecía desde 2016 a la japonesa Fanuc, con 2.300 kilos.

La certificación ocurrió en una fábrica del distrito de Jinshan, en Shanghái, donde el juez de Guinness Hu Xiaowen confirmó el resultado. El logro coloca al gigante asiático al frente de un segmento vinculado con la industria pesada y la automatización avanzada. La empresa sostuvo que el sistema ya funciona de forma comercial en sectores estratégicos.

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El robot CR5000-3700 ya opera en energía nuclear y transporte

El robot CR5000-3700 fue diseñado para tareas de alta precisión y riesgo elevado en áreas como transporte ferroviario, construcción de túneles, metalurgia, energía nuclear, ingeniería química y fabricación de equipos pesados. Según la compañía, reemplaza procesos manuales peligrosos y operaciones realizadas con maquinaria especializada.

Datos compartidos por la firma indican que el equipo reduce la intensidad del trabajo humano en 80%, disminuye la participación en entornos peligrosos en 80% y multiplica por más de tres la eficiencia operativa. Además, mejora la continuidad de la construcción hasta 300%.

La empresa explicó que el desarrollo se apoya en tecnologías propias de servoaccionamiento, sistemas de reducción RV y control inteligente. También informó que la máquina ya participa en proyectos relacionados con vehículos de nueva energía y manufactura pesada.

Cao Heping, profesor de la Universidad de Pekín, declaró al Global Times que este avance refleja “el impulso de China para fortalecer la autosuficiencia en tecnologías clave y acelerar la integración de la IA y la fabricación”.

Shanghái lidera la carrera de la manufactura inteligente

El récord coincide con una rápida expansión de la robótica industrial y la manufactura inteligente en el país asiático. Según la Federación Internacional de Robótica, China acumuló más de 2 millones de robots industriales en 2024, cifra que representa más de la mitad del parque mundial.

Xiang Ligang, director de la Alianza Tecnológica de la Industria de Aplicaciones para el Consumidor de Información Moderna de Zhongguancun, afirmó al Global Times: “Una infraestructura robusta, apoyo político, reservas de talento y un ecosistema desarrollado forman un sistema cohesionado”.

El distrito de Jinshan impulsa en la actualidad programas de inteligencia artificial aplicada a fábricas inteligentes y transformación digital. Ese entorno favoreció el crecimiento de empresas como Shanghai Chaifu Robot, que proyecta superar los 100 millones de yuanes en producción comercial y vender 100 robots pesados antes de 2026.