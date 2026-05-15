No es real esta imagen de Kenji Fujimori expresando su respaldo a Roberto Sánchez en el marco de las Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

Kenji Fujimori ha expresado su respaldo a Roberto Sánchez en el marco de las EG 2026 al mostrarse con una imagen que lleva el logo de Juntos por el Perú.

LO VERDADERO:

El material difundido en redes sociales no es auténtico: se trata de una alteración de la primera portada de la página de Facebook del pódcast de Fujimori, publicada en diciembre de 2024.

Según los análisis realizados con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y Undetectable, la imagen fue generada con inteligencia artificial en más de un 82%.

En Facebook, Instagram y Threads, en el contexto de la segunda vuelta electoral, se ha viralizado una imagen de Kenji Fujimori sosteniendo una hoja con el logotipo de Juntos por el Perú, partido representado por Roberto Sánchez. A raíz de ello, diversos usuarios afirmaron que Kenji le estaría brindando respaldo público.

Este material, sin embargo, no corresponde a un hecho real.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales ha superado las 2.100 reacciones, 279 comentarios y 441 compartidos hasta el cierre de esta nota.

Una de las publicaciones con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Para rastrear el origen del material, se realizó una búsqueda inversa en Google y se halló la portada de un video de YouTube publicado el 17 de diciembre de 2024. En el contenido se informaba sobre el lanzamiento del pódcast de Kenji Fujimori e incluía una fotografía similar a la viralizada en redes sociales.

Búsqueda inversa de la imagen en Google. Foto: Facebook / Google

Imagen similar a la viralizada incluida en un video de YouTube. Foto: YouTube

A partir de ese hallazgo, se revisaron las primeras publicaciones en Facebook vinculadas al pódcast de Fujimori. Se identificó que la imagen original había sido compartida el 14 de diciembre de 2024 como portada oficial: Kenji únicamente sostenía una taza y no la hoja con el logo de Juntos por el Perú. Tampoco hacía alusión a temas políticos.

Imagen original fue publicada en la página del pódcast de Fujimori. Foto: Facebook

Después, al contrastar la imagen viral con la original, se determinó que se trataba de una alteración.

Comparación entre el material compartido en redes y la fotografía original. Foto: Facebook / Composición: LR

Por último, se emplearon las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y Undetectable, las cuales confirmaron la manipulación de la imagen en más de un 82%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation (99.6% manipulada). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine (87% manipulada). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada con Undetectable (18% real). Foto: Undetectable

Conclusión

En redes sociales se viralizó una imagen de Kenji Fujimori sosteniendo una hoja con el logo de Juntos por el Perú y, según usuarios, estaría respaldando a Roberto Sánchez en el marco de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, tras una búsqueda inversa en Google y la revisión de publicaciones en redes sociales, se identificó que la fotografía original pertenecía a la portada de la página del pódcast de Fujimori en diciembre de 2024, pero fue manipulada en más de un 82%. Así lo corroboraron las herramientas Hive Moderation, Sightengine y Undetectable.