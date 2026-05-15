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Construida solo con piedras en 1974: la casa en las montañas que desafía la arquitectura moderna y propone vivir desconectado

Sin electricidad ni sistemas modernos de calefacción, la vivienda demuestra cómo la arquitectura sustentable puede aprovechar la piedra, el aislamiento natural y el entorno montañoso para reducir el consumo cotidiano de energía.

La Casa do Penedo, ubicada en el norte de Portugal, se destaca por su diseño único y su integración con la naturaleza.
La Casa do Penedo, ubicada en el norte de Portugal, se destaca por su diseño único y su integración con la naturaleza. | Foto: Eixo Atlántico
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En las montañas del norte de Portugal existe una vivienda que parece salida de una película prehistórica, pero que en realidad se convirtió en uno de los mayores íconos de la arquitectura sustentable. Se trata de la famosa Casa do Penedo, una construcción levantada en 1974 entre enormes bloques de granito que aún hoy sorprende por su diseño integrado con la naturaleza y su estilo de vida completamente desconectado de la red eléctrica.

Ubicada en la región montañosa de Fafe, la vivienda fue creada como refugio familiar por un ingeniero portugués que decidió adaptar la estructura al paisaje en lugar de modificar el terreno. El resultado fue una casa incrustada entre cuatro gigantescas rocas que funcionan como paredes, base y techo natural.

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¿Por qué la Casa do Penedo desafía la arquitectura tradicional?

La Casa do Penedo rompe con casi todos los principios convencionales de construcción. En lugar de líneas rectas, predominio del hormigón y estructuras industriales, la vivienda aprovecha las formas irregulares de la montaña para crear espacios completamente integrados con el entorno natural. Las enormes piedras de granito actúan como muros y soporte estructural, mientras que la madera y otros materiales fueron utilizados únicamente para cerrar aberturas y acondicionar el interior.

El diseño también plantea una filosofía de vida diferente. La casa nunca fue conectada a la electricidad y depende de soluciones simples para enfrentar el clima extremo de la montaña. Sin calefacción moderna ni sistemas tecnológicos complejos, la temperatura interior se regula gracias a la masa térmica de las rocas y al uso de una gran chimenea.

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¿Cómo pasó de ser un refugio privado a un fenómeno turístico mundial?

Durante décadas, la vivienda permaneció casi desconocida fuera de Portugal, pero internet y las redes sociales transformaron completamente su historia. Las imágenes de la casa incrustada en las montañas comenzaron a viralizarse por su apariencia similar a la de la caricatura de 'Los Picapiedra', atrayendo visitantes de distintos países interesados en conocer una de las construcciones más inusuales del planeta.

La creciente fama generó consecuencias inesperadas para sus propietarios. El flujo constante de turistas y algunos actos de vandalismo obligaron a reforzar puertas y ventanas para proteger la estructura. Con el paso del tiempo, el lugar dejó de funcionar únicamente como residencia privada y se convirtió en un pequeño museo turístico.

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