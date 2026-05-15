Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Roberto Sánchez tuvo que abandonar estrado durante mitín en Huacho por cortocircuito

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que una chispa apareció cerca del escenario donde se encontraba el candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Roberto Sánchez tuvo que abandonar el lugar tras registrarse un cortocircuito. Foto: composición LR
El candidato presidencial Roberto Sánchez tuvo que retirarse abruptamente de un estrado durante un mitin realizado en Huacho luego de un presunto cortocircuito registrado a pocos metros de donde ofrecía un saludo a sus simpatizantes. El hecho generó alarma entre los asistentes, quienes se alejaron de la zona tras escuchar una fuerte descarga eléctrica.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo una chispa habría salido de las conexiones eléctricas instaladas junto al escenario. En ese momento, personal de seguridad rodeó al también exministro y lo retiró rápidamente del lugar para evitar mayores riesgos.

Decenas de personas permanecían frente al estrado cuando ocurrió la falla eléctrica. Algunos asistentes gritaron y retrocedieron por temor a una descarga mayor. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni daños de gravedad.

