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Entrega de alimentos mayo 2026: verifica ahora con tu cédula si eres beneficiario de 'Hambre Cero' en Colombia

Los hogares participantes en el programa son seleccionados mediante mapeo geográfico y análisis de escasez.

El programa Hambre Cero del Gobierno de Colombia, a través de Prosperidad Social, busca garantizar el derecho a la alimentación en hogares en pobreza extrema.
El programa Hambre Cero del Gobierno de Colombia, a través de Prosperidad Social, busca garantizar el derecho a la alimentación en hogares en pobreza extrema. | Composición LR/Properidad Social/ChatGPT
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El Gobierno de Colombia, mediante Prosperidad Social, impulsa el programa 'Hambre Cero' como una política pública esencial que protege el derecho a la alimentación en hogares con pobreza extrema o vulnerabilidad socioeconómica. Durante este 2026, la estrategia comenzó el suministro de víveres a más de 51.000 familias ubicadas en 49 municipios de 15 departamentos distintos. Este esfuerzo institucional busca que los núcleos más necesitados accedan a alimentos saludables, al tiempo que dinamiza la producción local y el sistema financiero de las regiones priorizadas.

La intervención estatal combina la asistencia inmediata con transformaciones de fondo para asegurar una nutrición completa en las poblaciones vulnerables. De acuerdo con la entidad, el plan incluye el reparto de paquetes con productos básicos como arroz, pastas, leche en polvo, frijol y aceite, además de formación en hábitos saludables.

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¿Cómo saber si soy beneficiario de 'Hambre Cero' en Colombia?

Conoce los pasos para verificar si tu hogar fue incluido en este programa u otras líneas de apoyo social administradas por Prosperidad Social:

  1. Ingresa al sitio web oficial: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co
  2. Selecciona la opción de consulta de beneficiarios y autentícate con tu cuenta GOV.CO si se solicita.
  3. Diligencia tus datos personales:
    • Tipo de documento
    • Número de cédula
    • Fecha de nacimiento
  4. Completa la verificación de seguridad (como CAPTCHA) y haz clic en Consultar.

El sistema te mostrará si tu hogar está incluido en el componente u otros beneficios de la plataforma.

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¿Quiénes son los beneficiarios del programa 'Hambre Cero' y cómo se implementa?

Esta iniciativa otorga prioridad a las familias que padecen insuficiencia nutricional por contextos de precariedad económica. Prosperidad Social aclara que la elección de los destinatarios responde a lineamientos técnicos de mapeo geográfico, sumados a mediciones de escasez y fragilidad social.

Durante el ciclo 2026, los censos presenciales en localidades específicas buscan ratificar la situación de cada vivienda para asegurar que la ayuda llegue a los ciudadanos con necesidades urgentes.

Acciones y focalización de Hambre Cero incluyen:

  • Entrega de paquetes alimentarios con productos básicos.
  • Visitas domiciliarias para verificar las condiciones de los hogares.
  • Jornadas de promoción de hábitos saludables y capacitación comunitaria.
  • Coordinación interinstitucional con organizaciones como el Bienestar Familiar para fortalecer la seguridad nutricional.
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