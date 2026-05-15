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Política

JNE instala 63 Jurados Electorales Especiales para las elecciones regionales y municipales

Los JEE inician sus funciones el 15 de mayo para fiscalizar la legalidad del proceso electoral en primera instancia.

JEE inician sus funciones el 15 de mayo para fiscalizar las ERM 2026.
JEE inician sus funciones el 15 de mayo para fiscalizar las ERM 2026. | Andina
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó la creación de 63 Jurados Electorales Especiales (JEE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Estos equipos de trabajo inician sus labores el 15 de mayo. Entre sus funciones están revisar y vigilar el proceso electoral en diferentes provincias del Perú.

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Esta decisión se tomó a través de la Resolución 1123-2026-JNE, publicada el 14 de mayo. En el documento se puede ver la lista completa de los 63 JEE, donde se indica el nombre de cada jurado especial, la ciudad que servirá como sede y los nombres de las personas elegidas para supervisar las votaciones en sus zonas.

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Cada uno de estos jurados especiales está formado por tres personas: un presidente, un segundo miembro y un tercer miembro. Para evitar problemas, en caso de que alguno no pueda asistir, la resolución del JNE también incluye los nombres de los tres miembros titulares y de sus tres respectivos suplentes para cada sede.

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Los Jurados Electorales Especiales son órganos temporales que se instalan solamente cuando hay elecciones. Su trabajo principal es resolver los problemas y reclamos que surjan durante la campaña en una primera etapa, tal como lo establecen las leyes electorales vigentes en el país.

Instalación previa de 28 JEE

La instalación de estas oficinas se ha planeado en dos partes. Un primer grupo de 28 jurados especiales ya comenzó a trabajar el 6 de febrero de este año, y ahora le corresponde a este segundo grupo de 63 jurados, con lo que se completa el equipo necesario para atender las elecciones de este año.

Se trata de los JEE de Bagua, Bongará, Huari, Huaylas, Pomabamba, Recuay, Santa, Andahuaylas, Grau, Camaná, Caylloma, Condesuyos, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Chota, Cutervo, Jaén, San Pablo, Canchis, Espinar, La Convención, Quispicanchi, Urubamba, Angaraes, Huaytará, Tayacaja, Huamalíes, Leoncio Prado, Puerto Inca, Yarowilca, Chincha, Chanchamayo, Jauja, Tarma, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Cañete, Huaral, Huarochirí, Lima Este 1, Lima Este 2, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Yauyos, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Oxapampa, Morropón, Sullana, Azángaro, Huancané, San Antonio de Putina, San Román, Mariscal Cáceres, San Martín y Atalaya.

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Juramentación de los JEE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, formalizó la designación de los presidentes de estos órganos temporales mediante una ceremonia de juramentación virtual. Tras el acto, se procedió a la instalación de los JEE, que se conforman con un representante de la corte superior, un miembro de la Fiscalía y un ciudadano seleccionado por sorteo.

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