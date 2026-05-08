China cubrió un desierto con paneles solares: científicos confirman que pueden cambiar el ecosistema para siempre

Las sombras de los paneles solares pueden tener un impacto positivo en el ecosistema. Foto: AdobeStock

Las sombras de los paneles solares pueden tener un impacto positivo en el ecosistema. Foto: AdobeStock

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China convirtió el desierto de Talatan, ubicado en la meseta del Tíbet, de una extensión árida a una zona clave para la energía limpia. Los científicos de la Universidad de Tecnología de Xi’an demostraron que cubrir grandes áreas desérticas con paneles solares no solo produce electricidad, sino que también mejora el ecosistema local de forma duradera.

El estudio publicado en Nature se centró en el Parque Fotovoltaico Gonghe, una instalación de 1 gigavatio ubicada en la provincia montañosa de Qinghai. Allí, los investigadores observaron cómo la sombra de miles de paneles alteró el microclima, redujo la evaporación del suelo y aumentó la humedad relativa. Este cambio favoreció la aparición de nueva vegetación y la proliferación de microorganismos, demostrando que los desiertos pueden servir para el desarrollo de energías renovables sin degradar su entorno.

El parque fotovoltaico está instalado en el desierto de Talatán, ubicado en la meseta del Tibet a 3.000 metros de altura. Foto: Nature

¿Cuál es el rol del parque fotovoltaico construido en China?

El Parque Fotovoltaico Gonghe se extiende encima de una vasta superficie del desierto, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una de las instalaciones solares más grandes del país, capaz de generar electricidad suficiente para abastecer a más de un millón de hogares.

Efectos ecológicos y ambientales de la instalación de paneles solares a gran escala en zonas desérticas. Foto: Nature

Los investigadores emplearon el modelo “Conducción-Presión-Estado-Impacto-Respuesta” (DPSIR), una herramienta desarrollada por la Agencia Europea de Medio Ambiente para medir los efectos ecológicos de grandes proyectos.

Se analizaron 57 indicadores ambientales, desde la temperatura del suelo hasta la densidad vegetal. El área cubierta por paneles obtuvo una puntuación de 0,4393, considerada “moderada”, mientras que las zonas adyacentes y las externas registraron valores más bajos, de 0,2858 y 0,2802, calificadas como “pobres”.

¿Cómo los paneles solares ayudan al ecosistema?

Los paneles del parque generan una sombra constante que reduce la temperatura del suelo durante el día y mantiene la humedad por más tiempo. Esta combinación permite que la flora y los microorganismos prosperen en un entorno que antes era hostil. Además, la limpieza periódica de los módulos incrementa la humedad del suelo y del aire, creando un microclima más estable.

Los científicos señalan tres ámbitos en los que se observaron beneficios claros:

Microclima: Menor presión atmosférica y aumento de la humedad relativa.

Menor presión atmosférica y aumento de la humedad relativa. Suelo: Mejora en las propiedades físicas y químicas, con mayor retención de agua.

Mejora en las propiedades físicas y químicas, con mayor retención de agua. Biodiversidad: Incremento en la variedad de plantas y microorganismos.

Según el estudio, los paneles alteran el equilibrio de radiación entre el suelo y la atmósfera, bloqueando la salida de ondas largas y reduciendo la pérdida de calor. Estos efectos, aunque localizados, tienen un impacto acumulativo que podría extenderse a otras zonas áridas.

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¿Qué viene después para la energía solar en los desiertos?

Los investigadores recomiendan vigilar a largo plazo los efectos ecológicos de estas instalaciones para garantizar que los beneficios no se vean opacados por posibles impactos secundarios. El éxito del proyecto de Qinghai abre la posibilidad de replicar el modelo en otras regiones áridas del planeta, donde la energía solar puede convertirse en aliada de la restauración ambiental.

El desafío está en equilibrar el aprovechamiento energético con la preservación ecológica. A medida que crece la demanda de energías limpias, comprender cómo las grandes infraestructuras afectan al medio ambiente será esencial para decidir dónde y cómo expandir la energía solar sin comprometer los ecosistemas.