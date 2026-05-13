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Cine y series

Presidente del jurado de Cannes 2026: "No creo que la política y el arte deban separarse"

El cineasta Park Chan-wook preside el festival y opinó en una conferencia de prensa. Demi Moore habló de la autocensura y Paul Laverty le dijo a Hollywood que debería "avergonzarse" por vetar a los artistas que se pronuncian contra la guerra.

Inició el Festival de Cine de Cannes.
Inició el Festival de Cine de Cannes. | Afp
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Dos de las semanas más importantes para el cine mundial inician cada año en Francia. Esta vez, el escenario viene precedido no solo por la polémica en el Festival de Berlín, con Wim Wenders evitando pronunciarse sobre Gaza, sino también por el pronunciamiento de más de 600 artistas y técnicos que se oponen a la compra de una de las cadenas más importantes del cine de ese país.

 El jurado de Cannes 2026, que preside Park Chan-wook, respondió sin rodeos en la conferencia de prensa. “¿No es alucinante ver cómo algunos, como Susan Sarandon Javier Bardem y Mark Ruffalo, son vetados por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza?”, señaló el escocés Paul Laverty para luego decir: “¡Debería darle vergüenza a la gente de Hollywood que hace eso! Todo mi respeto y mi total solidaridad. Son lo mejor de nosotros, los admiro”.

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Laverty citó a Shakespeare para referirse al contexto global cuando “los locos” guían a los ciegos. “Cannes nos ha dado muchísimo, sobre todo en estos tiempos tan oscuros con el genocidio en Gaza y la violencia sistemática”.

El jurado deberá evaluar a 22 películas. Entre los nombres consagrados están: Pedro Almodóvar con Amarga Navidad y Pawel Pawlikowski con Fatherland. “El hecho de que una obra de arte tenga un mensaje político no debería hacer que se le considere una enemiga. Del mismo modo que una película que no tenga un mensaje político no significa que deba ignorarse”, comentó Park Chan-wook. “No creo que el arte y la política deban separarse”.

Consultada por la censura en Hollywood, Demi Moore respondió acerca del temor de aparecer en una ‘lista negra’: “Espero que no. Creo que parte del arte consiste en la expresión, así que, si empezamos a autocensurarnos, cerramos la esencia misma de nuestra creatividad, que es donde, en mi opinión, podemos descubrir la verdad y encontrar respuestas”.

La protagonista de La sustancia, cinta que fue aclamada en Cannes 2024, abordó el uso de la inteligencia artificial en el cine. “La IA ya está aquí, así que combatirla es, en cierto modo, librar una batalla que estamos condenados a perder. Por lo tanto, creo que encontrar maneras de trabajar con ella es un camino más valioso”. “¿Estamos haciendo lo suficiente para protegernos? No lo sé. Me inclino a pensar que probablemente no”.

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El jurado tiene a Chloé Zhao, ganadora del Óscar y una de las cineastas más importantes de la última década. Sin embargo, la organización ha tenido que responder por la falta de paridad: solo cinco directoras compiten este año. “Si dudamos entre dos filmes y uno de ellos es de una realizadora, mujer, elegiremos ese”, declaró el director del festival, Thierry Frémaux.

Juliette Binoche se pronuncia en vísperas del festival

La célebre actriz, Juliette Binoche, fue presidenta del jurado de Cannes 2025. Este año, ha participado en un pronunciamiento firmado por más 600 profesionales de la industria que alertan sobre la compra de la tercera cadena de cines más grande de Francia.

El multimillonario e investigado por corrupción, Vincent Bolloré, compraría la cadena UGC. Los artistas se oponen a ello calificando la negociación como “adquisición fascista” y “toma de control del imaginario colectivo”.

La carta fue publicada por el periódico francés Libération. Y es que Bolloré ya es propietario de Canal+ y de la filial Studio Canal.

 Actualmente, posee el 34% de la cadena de cines UGC. También posee el canal de noticias CNews, señalado por ser una plataforma para la extrema derecha. En el pronunciamiento, los artistas y técnicos reconocen que “dependen ahora del dinero de Vincent Bolloré para sus proyectos y sus salarios” de forma directa o indirecta, pero no pueden permanecer callados.

“Si bien la influencia de esta ofensiva ideológica en el contenido cinematográfico ha sido discreta hasta ahora, no nos hacemos ilusiones: no durará”, comentan sobre lo que llaman “una concentración” sin precedentes. “Total libertad para actuar cuando llegue el momento. No podremos decir que no lo sabíamos”

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