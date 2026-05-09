Este país de Sudamérica envía más de 10 kilos de material nuclear hacia EE. UU. con la ayuda del Reino Unido

El uranio, extraído de un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, había estado almacenado por más de 30 años | Foto: Composición LR | Departamente de energía de EE. UU.

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El traslado de 13,5 kilogramos de uranio enriquecido hacia territorio estadounidense marcó un nuevo episodio de cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. La operación contó con apoyo logístico británico y supervisión directa del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad que calificó la misión como una acción clave para evitar riesgos de proliferación.

El material radiactivo permanecía almacenado en un reactor científico que dejó de funcionar hace más de tres décadas. Según las autoridades involucradas, el combustible nuclear representaba un potencial peligro si caía en manos inadecuadas, razón por la que se activó un operativo especial para retirarlo y enviarlo a una instalación segura en Estados Unidos.

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¿Cuál es el país de Sudamérica que envió uranio a Estados Unidos?

La nación sudamericana que realizó el envío fue Venezuela. El combustible nuclear se encontraba en un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), infraestructura que operó durante 30 años aproximadamente hasta quedar fuera de servicio en 1991. Desde entonces, el material permaneció almacenado dentro de las instalaciones científicas.

De acuerdo con el OIEA, el gobierno venezolano solicitó durante años apoyo internacional para retirar las fuentes radiactivas en desuso. Caracas sostuvo que la situación adquirió mayor urgencia tras el operativo militar realizado en enero de este año por fuerzas estadounidenses, hecho que elevó las preocupaciones sobre la seguridad del material nuclear. Tanto Venezuela como Estados Unidos afirmaron que la transferencia demuestra un compromiso conjunto con los acuerdos internacionales de no proliferación atómica.

¿Cuál es el proceso de envío del material nuclear?

El uranio trasladado poseía un enriquecimiento del 20% del isótopo U-235. Aunque este nivel se utiliza frecuentemente en investigaciones científicas y se encuentra lejos del grado requerido para fabricar armas nucleares, especialistas advierten que sigue siendo una sustancia altamente peligrosa por su capacidad radiactiva.

La operación comenzó a finales de abril, cuando un convoy con protección militar salió desde las instalaciones del IVIC rumbo al puerto de Puerto Cabello. Allí, el material quedó resguardado dentro de un contenedor especializado que posteriormente abordó un barco británico con destino a Estados Unidos.

Finalmente, el cargamento llegó a una instalación del Departamento de Energía ubicada en Carolina del Sur, donde quedó bajo custodia oficial. El OIEA confirmó que, tras esta misión, el reactor venezolano ya no tenía combustible nuclear en su interior.