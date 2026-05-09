HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Este país de Sudamérica envía más de 10 kilos de material nuclear hacia EE. UU. con la ayuda del Reino Unido

La operación incluyó el traslado de 13,5 kilos de uranio enriquecido desde un reactor fuera de servicio hacia una instalación estadounidense, bajo supervisión internacional y estrictas medidas de seguridad.

El uranio, extraído de un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, había estado almacenado por más de 30 años
El uranio, extraído de un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, había estado almacenado por más de 30 años | Foto: Composición LR | Departamente de energía de EE. UU.
Escuchar
Resumen
Compartir

El traslado de 13,5 kilogramos de uranio enriquecido hacia territorio estadounidense marcó un nuevo episodio de cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. La operación contó con apoyo logístico británico y supervisión directa del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad que calificó la misión como una acción clave para evitar riesgos de proliferación.

El material radiactivo permanecía almacenado en un reactor científico que dejó de funcionar hace más de tres décadas. Según las autoridades involucradas, el combustible nuclear representaba un potencial peligro si caía en manos inadecuadas, razón por la que se activó un operativo especial para retirarlo y enviarlo a una instalación segura en Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

lr.pe

¿Cuál es el país de Sudamérica que envió uranio a Estados Unidos?

La nación sudamericana que realizó el envío fue Venezuela. El combustible nuclear se encontraba en un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), infraestructura que operó durante 30 años aproximadamente hasta quedar fuera de servicio en 1991. Desde entonces, el material permaneció almacenado dentro de las instalaciones científicas.

PUEDES VER: Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

lr.pe

De acuerdo con el OIEA, el gobierno venezolano solicitó durante años apoyo internacional para retirar las fuentes radiactivas en desuso. Caracas sostuvo que la situación adquirió mayor urgencia tras el operativo militar realizado en enero de este año por fuerzas estadounidenses, hecho que elevó las preocupaciones sobre la seguridad del material nuclear. Tanto Venezuela como Estados Unidos afirmaron que la transferencia demuestra un compromiso conjunto con los acuerdos internacionales de no proliferación atómica.

¿Cuál es el proceso de envío del material nuclear?

El uranio trasladado poseía un enriquecimiento del 20% del isótopo U-235. Aunque este nivel se utiliza frecuentemente en investigaciones científicas y se encuentra lejos del grado requerido para fabricar armas nucleares, especialistas advierten que sigue siendo una sustancia altamente peligrosa por su capacidad radiactiva.

La operación comenzó a finales de abril, cuando un convoy con protección militar salió desde las instalaciones del IVIC rumbo al puerto de Puerto Cabello. Allí, el material quedó resguardado dentro de un contenedor especializado que posteriormente abordó un barco británico con destino a Estados Unidos.

Finalmente, el cargamento llegó a una instalación del Departamento de Energía ubicada en Carolina del Sur, donde quedó bajo custodia oficial. El OIEA confirmó que, tras esta misión, el reactor venezolano ya no tenía combustible nuclear en su interior.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

LEER MÁS
León XIV cumple un año de su pontificado marcado por la defensa de la paz y el fin de las guerras ante Trump

León XIV cumple un año de su pontificado marcado por la defensa de la paz y el fin de las guerras ante Trump

LEER MÁS
España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025