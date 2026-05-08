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El gobierno de Estados Unidos comenzó a publicar una nueva tanda de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, conocidos popularmente como ovnis. La liberación fue anunciada este viernes por el Pentágono, que habilitó un nuevo sitio web para la difusión oficial sobre estos casos.

En total, se publicaron 162 documentos provenientes del FBI, el Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Estado. El contenido incluye 120 PDF, 28 videos y 14 archivos de imagen, además de fotografías integradas en reportes oficiales.

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La medida responde a una orden del presidente Donald Trump, quien pidió hacer público más material vinculado a estos fenómenos sin explicación.

"Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?", escribió el mandatario en Truth Social . El republicano también defendió la publicación bajo el argumento de ofrecer "transparencia completa y máxima" sobre uno de los temas que más interés genera en la opinión pública.

"Estos archivos, ocultos durante años bajo clasificación, han alimentado especulaciones justificadas y ya es momento de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo", afirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Multimedia militar y espacial

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la presencia de imágenes tomadas durante las misiones Apolo 12 y Apolo 17 de la NASA. Seis fotografías muestran fenómenos observados por astronautas en la superficie de la Luna. Una imagen de diciembre de 1972, capturada durante la misión Apolo 17, muestra lo que el Pentágono describe como "tres puntos en formación triangular" visibles en el cielo lunar.

Imagen de archivo tomada en la Luna por los astronautas del Apolo 12 en 1969. Foto: NASA/Pentágono

Aunque la fotografía ya había sido divulgada anteriormente, la institución explicó que la NASA y militares estadounidenses realizan una nueva revisión del archivo original para intentar determinar qué aparece realmente en la escena.

"Hasta ahora no existe consenso sobre la naturaleza de esta anomalía. Un análisis preliminar del gobierno sugiere que podría tratarse de un objeto físico presente en la imagen", señala la descripción oficial del archivo.

Una fotografía de archivo tomada en la Luna por los astronautas del Apolo 12 en 1969, con recuadros superpuestos que muestran "áreas de interés". Foto: NASA/Pentágono.

Además, otro documento recoge el reporte del astronauta Jack Schmitt, quien informó haber visto "un destello sobre la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi".

Junto a ello, se publicaron 24 videos grabados entre 2020 y 2026 en distintas partes del mundo. Muchos muestran grabaciones infrarrojas de objetos blancos detectados por aeronaves militares.

Fotografía de la NASA de la misión Apolo 17, descrita como una imagen que contenía "tres 'puntos' en formación triangular" en el cielo lunar. Foto: NASA/Pentágono

Uno de los casos, registrado en Grecia en 2023, describe un objeto que realizaba múltiples giros de 90 grados mientras se desplazaba a unos 80 kilómetros por hora.

Archivos del FBI incluyen Roswell

Entre el contenido más llamativo aparece el expediente del FBI sobre objetos voladores no identificados y "platillos voladores" recopilado entre 1947 y 1968. El archivo reúne 18 documentos que contienen expedientes de incidentes de alto perfil, evidencia fotográfica y propuestas técnicas relacionadas con posibles sistemas de propulsión.

También incluye referencias al famoso incidente de Roswell, Nuevo México, ocurrido en 1947. Uno de los memorandos revela que un agente del FBI recibió información de un mayor de la Fuerza Aérea sobre la recuperación de un supuesto objeto cerca de Roswell.

"El disco tenía forma hexagonal y estaba suspendido de un globo mediante un cable; el globo medía aproximadamente seis metros de diámetro", indica el documento.

Además, hay cartas dirigidas al entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, con informes de avistamientos y preocupación por el impacto público de estos casos.

Tras un reporte en Idaho, una oficina regional advirtió que la continua aparición de estos objetos sin explicación oficial podría provocar "histeria o pánico".

Pentágono aclara que no hay pruebas de vida extraterrestre

La institución de defensa reiteró que los materiales publicados corresponden a casos no resueltos, es decir, situaciones en las que el gobierno no ha podido determinar de forma definitiva el origen de lo observado.

"No se ha realizado ninguna edición para ocultar información relacionada con la naturaleza o existencia de encuentros reportados como UAP", señaló la institución.

Sin embargo, 108 de los 162 archivos contienen partes censuradas para proteger identidades de testigos, ubicaciones de instalaciones gubernamentales e información militar sensible.

El Pentágono adelantó que nuevos documentos seguirán publicándose progresivamente cada pocas semanas, a medida que sean localizados y desclasificados. Aunque la publicación ha reavivado el debate público, el propio Departamento de Defensa recordó en un informe de 2024 que ninguna investigación oficial ha confirmado la existencia de vida extraterrestre.