HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Antauro Humala en vivo: ¿Qué tiene por decir?| Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Ciencia

China desafía al mundo con la creación de un micromotor que extraería un metal valioso en las profundidades del océano

Este innovador sistema marcaría un avance en la eficiencia energética y la minería oceánica. EE.UU. es una de las potencias que tanto desea ese metal.

Los científicos chinos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, dimensión inferior a la de un cabello humano.
Los científicos chinos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, dimensión inferior a la de un cabello humano. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik
Compartir

Científicos de la Academia de Ciencias de China presentaron un micromotor con autonomía de movimiento capaz de recolectar recursos estratégicos disueltos en las profundidades del océano. Este dispositivo emplea materiales avanzados para capturar dicho elemento radiactivo directamente del agua salada, una fuente poco aprovechada debido a su mínima densidad.

El sistema utiliza estructuras metalorgánicas que recolectan iones mientras la unidad se desplaza, lo cual incrementa la eficiencia energética global. El experto Yongquan Zhou resaltó que "no muchos [estudios] se habían utilizado específicamente para la extracción" del metal valioso, lo que valida el carácter inédito del hallazgo frente a las técnicas convencionales.

PUEDES VER: China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

lr.pe

¿Cuál es el metal valioso por el que China apuesta para su futuro energético?

China lidera una carrera tecnológica para capturar uranio directamente desde el océano, donde existen reservas estimadas en 4.500 millones de toneladas disueltas. Aunque este metal clave para la fisión nuclear posee una concentración extremadamente baja en el agua, el gigante asiático busca asegurar suministros estratégicos ante la creciente demanda global. El avance responde a la necesidad de diversificar fuentes frente a potencias como Estados Unidos, lo que genera importantes implicaciones geopolíticas en la seguridad energética mundial.

El innovador sistema de extracción chino demostró un rendimiento superior en pruebas de laboratorio frente a métodos convencionales previos. La tecnología alcanzó una capacidad de captura de 406 miligramos por gramo de material, un hito que posiciona a Pekín a la vanguardia de esta industria. Si el proceso escala de forma eficiente, el agua marina se convertiría en el principal yacimiento de combustible para los reactores del futuro.

La viabilidad de esa técnica representaría un cambio de paradigma en el acceso a recursos líquidos y minerales críticos del planeta. Mientras la corteza terrestre presenta límites de explotación, el aprovechamiento oceánico garantiza una fuente de energía casi inagotable para las próximas décadas. El éxito de este proyecto consolidaría su supremacía en el sector y transformaría la dinámica del mercado internacional de elementos radiactivos.

PUEDES VER: La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

lr.pe

¿Cómo funciona el innovador micromotor de China para extraer uranio?

Los científicos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, una dimensión inferior a la de un cabello humano. Esas estructuras presentan una configuración porosa similar a una esponja, lo cual facilita la captación de iones mientras transitan por el medio acuático. El diseño emplea marcos metalorgánicos (MOF) con alta capacidad de adsorción y estabilidad química ante entornos marinos reales.

Este sistema opera mediante un mecanismo autopropulsado que prescinde de fuentes motrices externas para su avance. Los dispositivos generan impulso propio a través de estímulos como la luz, factor que aumenta la probabilidad de contacto con los recursos minerales. Según los investigadores, esa tecnología optimiza la velocidad y la eficiencia en la recolección de materiales radiactivos disueltos bajo el agua.

La aplicación de energía lumínica transforma estas piezas en una herramienta estratégica para la obtención de energía nuclear y la descontaminación ambiental. Al activarse, las unidades atrapan elementos pesados con precisión, lo que representa un paso significativo en la minería oceánica. El proyecto promete resolver desafíos críticos sobre el suministro energético y la limpieza de desechos tóxicos en los mares.

Notas relacionadas
Una extraña mancha se expande en Marte desde hace 5 décadas y desafía lo que sabemos sobre el planeta vecino de la Tierra

Una extraña mancha se expande en Marte desde hace 5 décadas y desafía lo que sabemos sobre el planeta vecino de la Tierra

LEER MÁS
Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

LEER MÁS
Un estudio sorprende a científicos al revelar que los cachalotes usan formas de lenguaje similares a las humanas

Un estudio sorprende a científicos al revelar que los cachalotes usan formas de lenguaje similares a las humanas

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

LEER MÁS
Un estudio revela que el 99% del oro se encuentra en un lugar inaccesible para los humanos y cómo se filtra hacia la superficie

Un estudio revela que el 99% del oro se encuentra en un lugar inaccesible para los humanos y cómo se filtra hacia la superficie

LEER MÁS
Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

LEER MÁS
La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025