Los científicos chinos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, dimensión inferior a la de un cabello humano. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Los científicos chinos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, dimensión inferior a la de un cabello humano. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Científicos de la Academia de Ciencias de China presentaron un micromotor con autonomía de movimiento capaz de recolectar recursos estratégicos disueltos en las profundidades del océano. Este dispositivo emplea materiales avanzados para capturar dicho elemento radiactivo directamente del agua salada, una fuente poco aprovechada debido a su mínima densidad.

El sistema utiliza estructuras metalorgánicas que recolectan iones mientras la unidad se desplaza, lo cual incrementa la eficiencia energética global. El experto Yongquan Zhou resaltó que "no muchos [estudios] se habían utilizado específicamente para la extracción" del metal valioso, lo que valida el carácter inédito del hallazgo frente a las técnicas convencionales.

¿Cuál es el metal valioso por el que China apuesta para su futuro energético?

China lidera una carrera tecnológica para capturar uranio directamente desde el océano, donde existen reservas estimadas en 4.500 millones de toneladas disueltas. Aunque este metal clave para la fisión nuclear posee una concentración extremadamente baja en el agua, el gigante asiático busca asegurar suministros estratégicos ante la creciente demanda global. El avance responde a la necesidad de diversificar fuentes frente a potencias como Estados Unidos, lo que genera importantes implicaciones geopolíticas en la seguridad energética mundial.

El innovador sistema de extracción chino demostró un rendimiento superior en pruebas de laboratorio frente a métodos convencionales previos. La tecnología alcanzó una capacidad de captura de 406 miligramos por gramo de material, un hito que posiciona a Pekín a la vanguardia de esta industria. Si el proceso escala de forma eficiente, el agua marina se convertiría en el principal yacimiento de combustible para los reactores del futuro.

La viabilidad de esa técnica representaría un cambio de paradigma en el acceso a recursos líquidos y minerales críticos del planeta. Mientras la corteza terrestre presenta límites de explotación, el aprovechamiento oceánico garantiza una fuente de energía casi inagotable para las próximas décadas. El éxito de este proyecto consolidaría su supremacía en el sector y transformaría la dinámica del mercado internacional de elementos radiactivos.

¿Cómo funciona el innovador micromotor de China para extraer uranio?

Los científicos desarrollaron partículas microscópicas de apenas 2 micrómetros de diámetro, una dimensión inferior a la de un cabello humano. Esas estructuras presentan una configuración porosa similar a una esponja, lo cual facilita la captación de iones mientras transitan por el medio acuático. El diseño emplea marcos metalorgánicos (MOF) con alta capacidad de adsorción y estabilidad química ante entornos marinos reales.

Este sistema opera mediante un mecanismo autopropulsado que prescinde de fuentes motrices externas para su avance. Los dispositivos generan impulso propio a través de estímulos como la luz, factor que aumenta la probabilidad de contacto con los recursos minerales. Según los investigadores, esa tecnología optimiza la velocidad y la eficiencia en la recolección de materiales radiactivos disueltos bajo el agua.

La aplicación de energía lumínica transforma estas piezas en una herramienta estratégica para la obtención de energía nuclear y la descontaminación ambiental. Al activarse, las unidades atrapan elementos pesados con precisión, lo que representa un paso significativo en la minería oceánica. El proyecto promete resolver desafíos críticos sobre el suministro energético y la limpieza de desechos tóxicos en los mares.