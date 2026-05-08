Estados Unidos inutiliza otros dos petroleros iraníes y escala la tensión militar en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos intensifica su presión militar sobre Irán, tras el ataque de un caza F/A-18 que dejó fuera de servicio a dos petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz | Foto: composición LR/Mando Central de los Estados Unidos

Estados Unidos intensifica su presión militar sobre Irán, tras el ataque de un caza F/A-18 que dejó fuera de servicio a dos petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz | Foto: composición LR/Mando Central de los Estados Unidos

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Estados Unidos elevó la presión militar sobre Irán después de que el Comando Central confirmara que un caza F/A-18 Super Hornet disparó contra dos petroleros iraníes que intentaban ingresar a puertos bloqueados por Washington. Según el ejército de EE. UU., ambas embarcaciones quedaron fuera de servicio tras el ataque ejecutado en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos.

La ofensiva ocurrió mientras Donald Trump espera una respuesta a una nueva propuesta de paz impulsada por mediadores pakistaníes con el fin de detener la guerra iniciada hace diez semanas. La agencia iraní Fars reportó “enfrentamientos esporádicos” pese al alto el fuego oficialmente vigente. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, acusó a Washington de una “violación flagrante” de la tregua y aseguró que las fuerzas persas dieron una “gran bofetada al enemigo”.

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Horas antes, el Mando Central estadounidense afirmó que Teherán lanzó misiles, drones y pequeñas embarcaciones sobre tres buques de Estados Unidos que transitaban por Ormuz. Según el reporte militar, ninguna nave resultó impactada y las fuerzas norteamericanas respondieron con ataques contra bases terrestres iraníes. Por su parte, el mando Khatam al-Anbiya sostuvo que el choque comenzó tras una ofensiva de la Casa Blanca que afectó a un petrolero iraní y denunció daños en Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm.

El conflicto también alcanzó a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades locales informaron que interceptaron drones y misiles iraníes y confirmaron tres heridos. Además, Arabia Saudita rechazó permitir el uso de sus bases y espacio aéreo para operaciones militares estadounidenses vinculadas al estrecho.

Trump espera respuesta a propuesta para frenar ataques

Donald Trump minimizó los últimos ataques y garantizó que los incidentes “no afectan al alto el fuego”. “Hoy se han metido con nosotros. Les hemos dado una buena paliza”, declaró el líder republicano. Paralelamente, Washington envió un plan que busca ampliar la tregua y continuar las negociaciones.

Marco Rubio confirmó durante su estancia en Roma que la Casa Blanca espera una respuesta de la otra parte “hoy en algún momento”. El portavoz iraní Esmail Baqai respondió que la propuesta aún “sigue en estudio” y que la decisión definitiva será anunciada oficialmente.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Teherán redujo casi por completo el tránsito por el canal. Posteriormente, EE. UU. impuso un bloqueo marítimo a puertos iraníes. Trump anunció el domingo una operación naval que busca reabrir el paso comercial, aunque días después optó por priorizar nuevas conversaciones diplomáticas.

La Organización Marítima Internacional de la ONU alertó que unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes permanecen bloqueados en la región del golfo debido a la crisis.

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Marco Rubio presiona a Europa

En el transcurso de una visita oficial a Italia, Marco Rubio pidió a los países europeos colaborar en la garantización de la seguridad marítima en Oriente Medio. “Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional. Eso es algo inaceptable”, declaró el funcionario estadounidense.

El jefe de la diplomacia norteamericana mantuvo reuniones con la primera ministra Giorgia Meloni y con el canciller Antonio Tajani. Rubio también cuestionó a varios socios de la OTAN por negar autorización al uso de bases militares para operaciones contra sus enemigos.

“Si Estados Unidos no puede proyectar fuerzas desde Europa hacia otras contingencias, eso es un problema y tiene que examinarse”, afirmó el secretario de Estado. Meloni calificó el encuentro como “fructífero, constructivo y franco”, y señaló que ambas tocaron temáticas como el actual conflicto, la libertad de navegación y la relación transatlántica.

Irán eleva amenaza sobre Ormuz

La tensión aumentó después de que Mohamad Mojber, asesor del líder supremo Mojtaba Jamenei, afirmara que el estrecho de Ormuz representa “una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica”. En declaraciones difundidas por la agencia Mehr, aseveró que poseen una capacidad de influir en la economía global “con una sola decisión”.

Mojber planteó incluso modificar el régimen jurídico del estrecho mediante el derecho internacional o la normativa nacional local. Asimismo, aseguró que Teherán no perderá “los logros de esta guerra”.

En paralelo, Hezbolá confirmó el lanzamiento de misiles con dirección a una base en el norte de Israel en réplica a un bombardeo ejecutado por el ejército en Beirut, donde murió un comandante del grupo respaldado por Irán.