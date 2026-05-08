Arqueólogos descubren una estructura perdida e inaccesible enterrada bajo la antigua ciudad de Olimpia

Investigadores de la Universidad de Kiel han identificado una serie de estructuras ocultas en las profundidades de la Antigua Olimpia. Foto: IA DALL-E

Investigadores de la Universidad de Kiel han identificado una serie de estructuras ocultas en las profundidades de la Antigua Olimpia. Foto: IA DALL-E

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Un equipo internacional de arqueólogos identificó una estructura rectangular enterrada bajo gruesas capas de sedimento en las inmediaciones de la Antigua Olimpia, un yacimiento griego vinculado a los Juegos Olímpicos. El hallazgo, publicado en la revista Archaeological Prospection, sugiere la existencia de una posible cuenca portuaria conectada con el santuario.

La investigación estuvo liderada por la arqueóloga Sarah Bäumler, de la Universidad de Kiel, en Alemania. Los especialistas centraron su trabajo en una zona ubicada al sur del santuario, entre el antiguo cauce del río Alfeo y restos arquitectónicos ya documentados. Durante siglos, este sector permaneció fuera del alcance de estudios convencionales debido a que quedó cubierto por entre cuatro y seis metros de limo y arena.

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La tecnología que reveló las estructuras enterradas

Los científicos recurrieron a métodos geofísicos avanzados para explorar el subsuelo sin excavar. Entre las herramientas utilizadas figuran la inducción electromagnética, la tomografía de resistividad eléctrica y mediciones sísmicas de ondas de corte, técnicas capaces de detectar anomalías a profundidades de hasta nueve metros.

Mapa del área de estudio. Las zonas en gris oscuro indican las estructuras del santuario excavado. Foto: Archaeological Prospection

Gracias a estos sistemas, el equipo localizó una formación de aproximadamente 80 por 100 metros. Según el estudio, se desarrolló en un entorno de agua dulce y habría permanecido activa desde el siglo V a. C. hasta el siglo VI d. C., periodo que coincide con siglos clave para la celebración de los antiguos Juegos Olímpicos.

Los investigadores también debieron superar obstáculos técnicos. La presencia de olivares sobre la superficie alteraba las mediciones, por lo que diseñaron un filtro de análisis multifase que permitió eliminar interferencias causadas por la humedad acumulada en los árboles.

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La teoría de un puerto antiguo

Hasta ahora, los historiadores consideraban que mercancías y visitantes llegaban a Olimpia a través del puerto de Pheia, ubicado a 22 kilómetros. Textos antiguos, como los del geógrafo griego Estrabón, mencionan embarcaciones que navegaban por el río Alfeo antes de continuar por tierra.

Dibujo de las características de datos EMI identificadas en relación con los edificios conocidos del santuario y el lago de Olimpia. Foto: Archaeological Prospection

Sin embargo, la orientación de la cuenca recién identificada coincide con construcciones relevantes como el Leonidaion y el complejo termal del suroeste. Esta alineación fortalece la posibilidad de que Olimpia contara con un acceso portuario propio, lo que habría reducido de forma notable el traslado de personas y suministros.

Investigación del terraplén del río

Junto a la dársena del puerto, también hallaron los restos de un terraplén fluvial que discurre en línea recta de norte a sur hacia el borde de una terraza moderna. Este dique, que antaño protegía a Olimpia de las inundaciones, mide 2,8 metros de alto y 2,8 metros de ancho, lo que da una idea de la magnitud de las antiguas obras de ingeniería en la zona. Estos hallazgos no solo profundizan la comprensión de los sistemas de gestión de inundaciones de Olimpia, sino que también apuntan a la probabilidad de que existan muchas más construcciones sin descubrir bajo la superficie.