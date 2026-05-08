HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿El túnel sí existe? Te lo contamos todo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Ciencia

Arqueólogos descubren una estructura perdida e inaccesible enterrada bajo la antigua ciudad de Olimpia

En el lugar donde los atletas participaron en los primeros Juegos Olímpicos, una construcción revelaría los secretos del pasado de Grecia.

Investigadores de la Universidad de Kiel han identificado una serie de estructuras ocultas en las profundidades de la Antigua Olimpia. Foto: IA DALL-E
Investigadores de la Universidad de Kiel han identificado una serie de estructuras ocultas en las profundidades de la Antigua Olimpia. Foto: IA DALL-E
Escuchar
Resumen
Compartir

Un equipo internacional de arqueólogos identificó una estructura rectangular enterrada bajo gruesas capas de sedimento en las inmediaciones de la Antigua Olimpia, un yacimiento griego vinculado a los Juegos Olímpicos. El hallazgo, publicado en la revista Archaeological Prospection, sugiere la existencia de una posible cuenca portuaria conectada con el santuario.

La investigación estuvo liderada por la arqueóloga Sarah Bäumler, de la Universidad de Kiel, en Alemania. Los especialistas centraron su trabajo en una zona ubicada al sur del santuario, entre el antiguo cauce del río Alfeo y restos arquitectónicos ya documentados. Durante siglos, este sector permaneció fuera del alcance de estudios convencionales debido a que quedó cubierto por entre cuatro y seis metros de limo y arena.

PUEDES VER: La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

lr.pe

La tecnología que reveló las estructuras enterradas

Los científicos recurrieron a métodos geofísicos avanzados para explorar el subsuelo sin excavar. Entre las herramientas utilizadas figuran la inducción electromagnética, la tomografía de resistividad eléctrica y mediciones sísmicas de ondas de corte, técnicas capaces de detectar anomalías a profundidades de hasta nueve metros.

Mapa del área de estudio. Las zonas en gris oscuro indican las estructuras del santuario excavado. Foto:

Mapa del área de estudio. Las zonas en gris oscuro indican las estructuras del santuario excavado. Foto: Archaeological Prospection

Gracias a estos sistemas, el equipo localizó una formación de aproximadamente 80 por 100 metros. Según el estudio, se desarrolló en un entorno de agua dulce y habría permanecido activa desde el siglo V a. C. hasta el siglo VI d. C., periodo que coincide con siglos clave para la celebración de los antiguos Juegos Olímpicos.

Los investigadores también debieron superar obstáculos técnicos. La presencia de olivares sobre la superficie alteraba las mediciones, por lo que diseñaron un filtro de análisis multifase que permitió eliminar interferencias causadas por la humedad acumulada en los árboles.

PUEDES VER: Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

lr.pe

La teoría de un puerto antiguo

Hasta ahora, los historiadores consideraban que mercancías y visitantes llegaban a Olimpia a través del puerto de Pheia, ubicado a 22 kilómetros. Textos antiguos, como los del geógrafo griego Estrabón, mencionan embarcaciones que navegaban por el río Alfeo antes de continuar por tierra.

Dibujo de las características de datos EMI identificadas en relación con los edificios conocidos del santuario y el lago de Olimpia. Foto:

Dibujo de las características de datos EMI identificadas en relación con los edificios conocidos del santuario y el lago de Olimpia. Foto: Archaeological Prospection

Sin embargo, la orientación de la cuenca recién identificada coincide con construcciones relevantes como el Leonidaion y el complejo termal del suroeste. Esta alineación fortalece la posibilidad de que Olimpia contara con un acceso portuario propio, lo que habría reducido de forma notable el traslado de personas y suministros.

PUEDES VER: Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

lr.pe

Investigación del terraplén del río

Junto a la dársena del puerto, también hallaron los restos de un terraplén fluvial que discurre en línea recta de norte a sur hacia el borde de una terraza moderna. Este dique, que antaño protegía a Olimpia de las inundaciones, mide 2,8 metros de alto y 2,8 metros de ancho, lo que da una idea de la magnitud de las antiguas obras de ingeniería en la zona. Estos hallazgos no solo profundizan la comprensión de los sistemas de gestión de inundaciones de Olimpia, sino que también apuntan a la probabilidad de que existan muchas más construcciones sin descubrir bajo la superficie.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

LEER MÁS
Arqueólogos descubren un escarabajo sagrado egipcio, pero enterrado a miles de kilómetros en España dentro de una tumba prerromana

Arqueólogos descubren un escarabajo sagrado egipcio, pero enterrado a miles de kilómetros en España dentro de una tumba prerromana

LEER MÁS
Lo encontraron 2.000 años después con un tazón para protegerse la cabeza y una lámpara para iluminar su camino: un hombre huyó de Pompeya cuando estalló el Vesubio

Lo encontraron 2.000 años después con un tazón para protegerse la cabeza y una lámpara para iluminar su camino: un hombre huyó de Pompeya cuando estalló el Vesubio

LEER MÁS
La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

LEER MÁS
Científicos coreanos logran paneles solares que alcanzan hasta el 90% de potencia con las "superbolas" de oro

Científicos coreanos logran paneles solares que alcanzan hasta el 90% de potencia con las "superbolas" de oro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

LEER MÁS
Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

LEER MÁS
Un 'lago artificial' será construido cerca de Sudamérica para asegurar agua en una vía comercial clave en 2027, imitando a China

Un 'lago artificial' será construido cerca de Sudamérica para asegurar agua en una vía comercial clave en 2027, imitando a China

LEER MÁS
Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025