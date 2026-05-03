El exmandatario Nicolás Maduro, detenido en EE. UU., ha estado leyendo la Biblia de manera obsesiva y ha solicitado varios libros durante su reclusión en Brooklyn | AFP | AFP

El exmandatario Nicolás Maduro, detenido en EE. UU., ha estado leyendo la Biblia de manera obsesiva y ha solicitado varios libros durante su reclusión en Brooklyn | AFP | AFP

El hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra, reveló en una entrevista con el diario español El País que su padre pensó que moriría durante la incursión militar estadounidense del 3 de enero. Es la primera vez que un familiar cercano ofrece detalles de aquella madrugada en la que Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones para capturar al entonces mandatario.

“Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”, recordó Maduro Guerra que le dijo su progenitor en un audio que alcanzó a enviarle. El exgobernante y su esposa fueron capturados y trasladados a EE. UU., donde enfrentan cargos por narcotráfico. Cerca de un centenar de personas murieron como producto de la operación. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia de forma temporal.

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Revela detalles del bombardeo

El también diputado de 35 años relató que durante horas dio por muerto a su papá. Entre las dos y las tres de aquella madrugada, con aviones de combate sobrevolando la ciudad, llamó insistentemente sin obtener respuesta. “Yo creo que a mi papá lo mataron”, le dijo a su esposa. Mientras la cúpula chavista se recomponía, Maduro buscaba esconderse. En este sentido, indicó que mientras intentaba meterse por “instinto de supervivencia” en el armario, le” volaron la puerta de un disparo y le destrozaron la rodilla de un golpe”.

Además, sostuvo que el 5 de enero, dos días después de la captura, una nube de drones estadounidenses tomó el cielo desde la capital venezolana. Los aparatos se dirigieron a puntos clave donde se encontraban los herederos políticos del exdictador. Llegaron incluso al Palacio de Miraflores, donde Delcy Rodríguez se estrenaba como presidenta encargada. “Un amigo mío grabó Caracas llena de drones, pero yo los vi aquí mismo”, comentó.

Expresidente lee la Biblia “de forma obsesiva” en prisión de Brooklyn

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su primogénito explicó que el exmandatario ha estado leyendo la Biblia de forma obsesiva. 'Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos', contó entre risas. 'Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: “Tú tienes que escuchar Mateo 6:33”'.

Asimismo, el depuesto presidente pidió libros. Lo primero que solicitó fueron el Discurso de Angostura de Bolívar, las obras completas del libertador y la Constitución de Venezuela. Tras ello, llegaron biografías, textos sobre historia de EE. UU., Doña Bárbara, García Márquez y El Estado y la revolución, de Lenin. 'Ya lleva como 60', calculó su hijo. En Semana Santa, pasó del aislamiento a relacionarse con otros presos. Allí conoció al rapero Tekashi 6ix9ine, quien mostró después un muñeco de Bob Esponja firmado por el exmandatario.

Defensa pide audiencia y revisar pruebas

Los abogados de Maduro y Flores solicitaron al juez Alvin K. Hellerstein que la próxima audiencia se realice la semana del 29 de junio. Necesitan más tiempo para revisar las pruebas y preparar su defensa. La fiscalía aceptó la petición. Los acusados consienten la exclusión del plazo que exige la Ley de Juicio Rápido.

En abril pasado, Washington autorizó que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales de la pareja. El fiscal neoyorquino Jay Clayton notificó al tribunal que el Departamento del Tesoro permitiría “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela”. El exlíder de la cúpula chavista enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Ambos se declararon no culpables.