HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Maduro creyó que moriría en ataque de EE. UU., afirma su hijo sobre la operación que terminó en su captura

El exmandatario venezolano fue detenido mientras intentaba esconderse en un armario, en lo que su hijo describió como un acto de “instinto de supervivencia”.

El exmandatario Nicolás Maduro, detenido en EE. UU., ha estado leyendo la Biblia de manera obsesiva y ha solicitado varios libros durante su reclusión en Brooklyn
El exmandatario Nicolás Maduro, detenido en EE. UU., ha estado leyendo la Biblia de manera obsesiva y ha solicitado varios libros durante su reclusión en Brooklyn | AFP | AFP
Compartir

El hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra, reveló en una entrevista con el diario español El País que su padre pensó que moriría durante la incursión militar estadounidense del 3 de enero. Es la primera vez que un familiar cercano ofrece detalles de aquella madrugada en la que Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones para capturar al entonces mandatario.

“Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”, recordó Maduro Guerra que le dijo su progenitor en un audio que alcanzó a enviarle. El exgobernante y su esposa fueron capturados y trasladados a EE. UU., donde enfrentan cargos por narcotráfico. Cerca de un centenar de personas murieron como producto de la operación. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia de forma temporal.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

PUEDES VER: El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

lr.pe

Revela detalles del bombardeo

El también diputado de 35 años relató que durante horas dio por muerto a su papá. Entre las dos y las tres de aquella madrugada, con aviones de combate sobrevolando la ciudad, llamó insistentemente sin obtener respuesta. “Yo creo que a mi papá lo mataron”, le dijo a su esposa. Mientras la cúpula chavista se recomponía, Maduro buscaba esconderse. En este sentido, indicó que mientras intentaba meterse por “instinto de supervivencia” en el armario, le” volaron la puerta de un disparo y le destrozaron la rodilla de un golpe”.

Además, sostuvo que el 5 de enero, dos días después de la captura, una nube de drones estadounidenses tomó el cielo desde la capital venezolana. Los aparatos se dirigieron a puntos clave donde se encontraban los herederos políticos del exdictador. Llegaron incluso al Palacio de Miraflores, donde Delcy Rodríguez se estrenaba como presidenta encargada. “Un amigo mío grabó Caracas llena de drones, pero yo los vi aquí mismo”, comentó.

Expresidente lee la Biblia “de forma obsesiva” en prisión de Brooklyn

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su primogénito explicó que el exmandatario ha estado leyendo la Biblia de forma obsesiva. 'Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos', contó entre risas. 'Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: “Tú tienes que escuchar Mateo 6:33”'.

Asimismo, el depuesto presidente pidió libros. Lo primero que solicitó fueron el Discurso de Angostura de Bolívar, las obras completas del libertador y la Constitución de Venezuela. Tras ello, llegaron biografías, textos sobre historia de EE. UU., Doña Bárbara, García Márquez y El Estado y la revolución, de Lenin. 'Ya lleva como 60', calculó su hijo. En Semana Santa, pasó del aislamiento a relacionarse con otros presos. Allí conoció al rapero Tekashi 6ix9ine, quien mostró después un muñeco de Bob Esponja firmado por el exmandatario.

PUEDES VER: La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

lr.pe

Defensa pide audiencia y revisar pruebas

Los abogados de Maduro y Flores solicitaron al juez Alvin K. Hellerstein que la próxima audiencia se realice la semana del 29 de junio. Necesitan más tiempo para revisar las pruebas y preparar su defensa. La fiscalía aceptó la petición. Los acusados consienten la exclusión del plazo que exige la Ley de Juicio Rápido.

En abril pasado, Washington autorizó que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales de la pareja. El fiscal neoyorquino Jay Clayton notificó al tribunal que el Departamento del Tesoro permitiría “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela”. El exlíder de la cúpula chavista enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Ambos se declararon no culpables.

Notas relacionadas
Gobierno interino de Venezuela sube sueldo mínimo a 240 dólares, pero queda lejos del costo de la canasta básica

Gobierno interino de Venezuela sube sueldo mínimo a 240 dólares, pero queda lejos del costo de la canasta básica

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Fin de 7 años de aislamiento de Venezuela: American Airlines reabre vuelos directos Miami-Caracas

Fin de 7 años de aislamiento de Venezuela: American Airlines reabre vuelos directos Miami-Caracas

LEER MÁS
China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

LEER MÁS
Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Un nuevo puerto en Sudamérica promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: se proyecta inversión de US$150 millones

Un nuevo puerto en Sudamérica promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: se proyecta inversión de US$150 millones

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025