La magnitud del proyecto de China y el país sudamericano trasciende la simple conectividad vial, pues los expertos lo catalogan como una herramienta de evolución financiera. | Composición LR/Freepik/ChatGPT

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Un país de Sudamérica y un grupo empresarial encabezado por China Communications Construction Company (CCCC), junto con China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), formalizaron el desarrollo de una estructura de 12,4 kilómetros. Esta megaobra requiere un capital de R$ 11.000 millones para optimizar la logística nacional mediante una conexión directa entre la isla y el territorio americano.

La planificación busca recortar 100 kilómetros de trayecto terrestre para un flujo de 28.000 automóviles, mientras el diseño contempla un gálibo de 85 metros de altura que protege la navegación comercial. Pese a la promesa de crear 7.000 puestos de trabajo, diversos sectores cuestionan la vigencia de las licencias ambientales y el riesgo para los manglares. Respecto a la relevancia de la obra, el Gobierno Federal ratificó que es un eje estratégico para la infraestructura logística del país.

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¿Qué país de Sudamérica lidera junto a China la creación del enorme puente sobre el mar?

Brasil consolida una alianza estratégica con el gigante asiático para ejecutar el puente Salvador-Itaparica, una infraestructura que involucra al gobierno de Bahía y a un consorcio de firmas orientales. El grupo responsable integra a empresas chinas en una labor técnica sin precedentes. Esa iniciativa busca materializar planes históricos que intentaron, durante diversos periodos, conectar de manera estable la capital estatal con el territorio insular para sustituir el uso constante de ferris.

La magnitud del proyecto trasciende la simple conectividad vial, pues los expertos lo catalogan como una herramienta de evolución financiera para el entorno rural y urbano. Al agilizar el traslado de mercancías y ciudadanos hacia el sur baiano, la logística y el sector turístico experimentarán una renovación profunda. De acuerdo con las proyecciones oficiales, la obra también podría beneficiar a hasta 10 millones de personas mediante un corredor que abarca más de 250 municipalidades bajo nuevas condiciones de accesibilidad.

Esta inversión binacional posiciona a la región como un nodo logístico clave dentro del mapa de Sudamérica debido al impacto social esperado. La unión permanente entre estos puntos geográficos promete optimizar los mercados de empleo y fortalecer el flujo económico local bajo estándares de ingeniería moderna.

¿Qué impacto tendrá el megaproyecto del puente Salvador-Itaparica en la región?

Esta monumental infraestructura ostentará una extensa longitud sobre el océano y se convertirá en el viaducto más extenso de Latinoamérica. Además, según los planos técnicos, el diseño contempla un tramo central atirantado con una luz de 900 metros para evitar obstrucciones en la navegación mercante.

La planificación vial abarca accesos periféricos que superan los 4 km en Itaparica y alcanzan casi 7 km en Salvador, mediante una red de viaductos y calzadas modernas. Respecto a los plazos, las autoridades prevén que las tareas de alta complejidad inicien en junio del 2026, con una entrega final hacia 2031 tras un lustro de labores intensas. No obstante, diversos sectores sociales subrayan "la necesidad de que los estudios de impacto se actualicen para proteger manglares" y preservar el equilibrio ecológico en la Bahía de Todos los Santos.

En cuanto a las ventajas socioeconómicas, la obra reducirá el traslado actual en ferry —superior a 60 minutos— a un cruce terrestre de solo un cuarto de hora. Ese avance logístico funcionará como un motor de empleo masivo y un imán para inversiones que potenciarán el mercado brasileño.