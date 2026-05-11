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En este país de América Latina la energía es tan cara que una compañía nacional paga casi 50% más que una en Estados Unidos

Las tarifas de energía en Colombia aumentaron un 68% entre 2015 y 2025, mientras otros países de la región, como Perú y México, reportan incrementos menores.

Más de 80 proyectos de energía eólica y solar en La Guajira permanecen paralizados debido a la falta de infraestructura. Foto: Composición LR.
Más de 80 proyectos de energía eólica y solar en La Guajira permanecen paralizados debido a la falta de infraestructura. Foto: Composición LR.
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Basado en los datos oficiales de Energy Master, la revista Bloomberg reveló que Colombia cuenta con la electricidad más cara de América Latina, con una tarifa promedio que alcanza los US$0,200 por kilovatio hora (kWh). Según los análisis realizados por el medio, una compañía nacional paga 50% más que en Estados Unidos por cada kilovatio consumido.

Cabe recordar que en 2015 la nación destacaba por su matriz hídrica y tarifas intermedias que la posicionaban favorablemente en la región, pero en la actualidad esto ha cambiado y ha impulsado la dependencia de Ecuador. En pesos colombianos, la diferencia subió 68% entre 2015 y 2025. Además, en el mismo período, Perú aumentó 35%; México, 27%; y Chile, 26%.

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Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master y autor del informe, indicó que "el costo de la energía se convirtió en el nuevo impuesto silencioso de la competitividad. Quien no lo entienda, quedará fuera del mapa de inversión."

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¿Por qué la energía es tan cara en Colombia?

El aumento de los costos energéticos en Bogotá se debe a una combinación de factores, entre los que destaca la sequía prolongada, que obliga a incrementar el uso de centrales térmicas, elevar el consumo de gas natural y recurrir a importaciones de gas natural licuado (GNL), lo que eleva significativamente los costos de la energía.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al cierre del 2023, las reservas probadas de gas del país se limitan a 6,1 años, lo que anticipa una mayor dependencia de las importaciones en menos de 10 años.

El retraso en la transición energética también complicó la situación. Más de 80 proyectos de energía eólica y solar en La Guajira permanecen paralizados debido a la falta de infraestructura, especialmente en lo que respecta a la línea de transmisión colectora, esencial para conectar estos proyectos a la red nacional.

Falta de infraestructura en el país

Según citó Bloomberg, el exministro de Energía Diego Ramírez afirmó: "Colombia paga hoy el costo de no haber construido transmisión a tiempo. Los proyectos existen, pero la energía no puede fluir".

Sin acuerdos con las comunidades locales y una estrategia clara, la transición energética seguirá estancada, lo que no solo eleva las tarifas, sino también el riesgo de desabastecimiento. Ramírez advirtió que, si no se toman medidas urgentes, la seguridad y la soberanía energética estarán comprometidas.

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