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Donald Trump dice que evalúa anexar Venezuela como el estado 51 y Delcy Rodríguez responde con rechazo total

Las declaraciones sobre el “estado 51” aparecieron mientras ambos gobiernos mantienen contactos bilaterales y negocian acuerdos vinculados con energía, transporte y comercio regional.

La propuesta de Trump reaviva el interés geopolítico sobre Venezuela y sus reservas de petróleo
La propuesta de Trump reaviva el interés geopolítico sobre Venezuela y sus reservas de petróleo | AFP
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El presidente Donald Trump afirmó que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos. La declaración surgió durante una conversación telefónica con el periodista John Roberts, de Fox News, quien difundió el contenido en la red social X. Según el jefe de Estado, los venezolanos “lo aman” y el país posee enormes reservas petroleras.

Las declaraciones aparecen en un contexto marcado por el aumento de la cooperación entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero. El líder republicano ya había ironizado antes sobre la posibilidad de incorporar al país sudamericano al territorio estadounidense, incluso después del triunfo venezolano ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

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Delcy Rodríguez rechaza plan de Trump sobre “Estado 51”

Por su parte, la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió desde La Haya y descartó cualquier escenario de anexión. “Eso no está previsto. Jamás lo estaría, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró ante medios internacionales.

Asimismo, aseveró que su nación continuará protegiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”. También evitó escalar la tensión diplomática y sostuvo que mantiene una agenda de colaboración con Washington. La dirigente recordó, además, que posee una de las mayores reservas petroleras y de gas natural del planeta.

Según una proyección de la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela podría superar a finales de abril los 22.000 millones de dólares en ingresos petroleros durante 2026, un incremento superior al 50% respecto al año pasado.

PUEDES VER: España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

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Venezuela apuesta por cooperación energética con Washington

Mientras la polémica avanzaba, la ministra de Transporte venezolana, Jacqueline Faría, mantuvo un encuentro con John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Ambas partes discutieron la ampliación de vuelos comerciales, exportaciones energéticas y proyectos vinculados con infraestructura portuaria y transporte público.

Faría explicó en Instagram que buscan “abrir las puertas a más frecuencias y destinos” entre ambos países. Asimismo, señaló que Venezuela necesita acceso a repuestos y suministros para modernizar el sistema Metro y la flota nacional de autobuses. Barrett calificó el encuentro como una “reunión productiva” y vinculó el acercamiento con el plan de transición impulsado por Trump.

Muerte de exconcejal preso eleva presión sobre Caracas

En paralelo, la muerte del exconcejal José Manuel García Sabino aumentó la presión sobre las autoridades venezolanas. El dirigente fue hallado sin vida dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui.

La ONG Foro Penal informó que con este caso suman 20 los detenidos por razones políticas fallecidos bajo custodia desde 2014. José Manuel García, padre de García, pidió una investigación transparente. “No se sabe si se ahorcó o lo ahorcaron”, declaró a AFP.

El exfiscal Zair Mundaray sostuvo desde el exilio que García Sabino había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía y tildó la detención como “claramente política”. 

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