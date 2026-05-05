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EE.UU. y el acuerdo clave que firmó con un país de Sudamérica para explotar litio y reducir la influencia de China en la región

El pacto busca transformar a la nación latina en un centro de manufactura especializada, fortaleciendo su infraestructura ante retos energéticos globales.

EE.UU. intenta garantizar su abastecimiento de insumos básicos en este país de Sudamérica frente a la hegemonía de Pekín en el procesamiento de recursos naturales.
EE.UU. intenta garantizar su abastecimiento de insumos básicos en este país de Sudamérica frente a la hegemonía de Pekín en el procesamiento de recursos naturales. | Composición LR/AFP/Freepik
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La administración de Estados Unidos selló un pacto estratégico con una nación sudamericana para potenciar la obtención de recursos clave en la transición hacia energías limpias. Este Memorándum de Entendimiento (MOU) busca afianzar la colaboración en la exploración y el refinamiento de cobre, tierras raras y minerales ligeros, insumos vitales para fabricar baterías para autos eléctricos. El convenio surge como reacción al liderazgo chino sobre estos suministros y busca robustecer la autonomía industrial estadounidense.

El vínculo binacional trasciende lo comercial al reforzar la estabilidad económica y la defensa mutua frente a hegemonías externas en Latinoamérica. El embajador Brandon Judd señaló que ese instrumento jurídico permite diversificar los orígenes de abastecimiento y reducir el peso de Beijing en la región. Con esta firma, ambos Estados intentan mitigar riesgos logísticos y asegurar el flujo de materiales indispensables para la tecnología contemporánea.

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¿Con qué país de Sudamérica firmó EE.UU. un acuerdo clave de explotación de litio?

La alianza estratégica vincula a Washington con Santiago, el segundo productor global de este metal blando indispensable para baterías vehiculares y almacenamiento eléctrico. Ante la intensa rivalidad comercial, la potencia norteamericana intenta garantizar su abastecimiento de insumos básicos frente a la hegemonía de Pekín en el procesamiento de recursos naturales. Según el directivo Pérez Mackenna, "estos acuerdos permiten proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética".

Ese Memorándum de Entendimiento (MOU) fomenta la inversión extranjera en toda la cadena de suministro de tierras raras. El Ministerio de Minería local detalla que el convenio impulsa la cooperación técnica en fases de prospección y refinamiento para consolidar flujos comerciales autónomos. Ambas administraciones enfatizan la urgencia de diversificar sus proveedores ante el monopolio asiático sobre los derivados químicos del mineral.

El proyecto busca transformar la nación sudamericana mediante el fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura tecnológica. De esta forma, el territorio chileno supera su rol de simple exportador de materia prima para convertirse en un centro de manufactura especializada. La meta final reside en la construcción de sistemas de distribución resilientes que respalden la descarbonización de las economías occidentales.

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¿El acuerdo minero entre EE.UU. y Chile es vinculante?

El pacto carece de carácter obligatorio para las partes involucradas. Fuentes del Ministerio de Minería precisaron que el documento funciona como un "acuerdo marco" diseñado para estrechar vínculos en torno a recursos estratégicos, sin la exigencia de "exportar litio" o de comprometerse con alguna cantidad específica. De esa forma, el país mantendría plena soberanía sobre sus reservas mientras explora capacidades conjuntas con Washington.

La suscripción del convenio simboliza un avance hacia la integración tecnológica y energética regional. Según el mandatario José Antonio Kast, la cooperación mutua "puede facilitar la creación de un entorno favorable para atraer más inversiones" y potenciar el desarrollo empresarial interno. Aunque el texto evita cláusulas impositivas, su ejecución establece los cimientos de futuras coaliciones que buscan consolidar a ambos territorios como actores clave dentro del suministro global de minerales críticos.

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¿Logrará el reciente descubrimiento en EE.UU. terminar con la dependencia hacia Chile?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) identificó un yacimiento masivo de este mineral en la zona de los Apalaches, cuya capacidad asciende a 1,43 millones de toneladas métricas recuperables. Dicha reserva posee el potencial de cubrir las importaciones nacionales durante tres siglos, lo que fortalece la soberanía energética frente a potencias como China. Al respecto, el directivo de la entidad, Ned Mamula, afirmó que “este hallazgo (...) permitirá a la nación asegurar su suministro de litio de manera más independiente”.

Pese al optimismo por ese depósito, la explotación minera requiere fases extensas de evaluación e inversión tecnológica antes de alcanzar su operatividad total. Por ahora, Washington mantiene su vínculo comercial con Chile y Argentina para cubrir la demanda actual de baterías y sistemas eléctricos. Si bien la autonomía total representa un objetivo lejano, la detección de estas fuentes locales marca el inicio de una transición hacia la autosuficiencia extractiva.

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