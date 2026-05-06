¿China supera a EE. UU. en el ranking de las 10 compañías petroleras más grandes del mundo?

Las diez compañías petroleras más grandes del mundo influyen directamente en los precios internacionales del crudo. | Foto: Economía real

Las diez compañías petroleras más grandes del mundo influyen directamente en los precios internacionales del crudo. | Foto: Economía real

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La industria energética mundial continúa dominada por gigantes capaces de producir millones de barriles diarios y controlar enormes reservas de crudo y gas natural. En este escenario, la competencia entre China y Estados Unidos se intensifica, especialmente dentro del ranking de las compañías petroleras más grandes del planeta.

Aunque las empresas estadounidenses mantienen una fuerte presencia global, el crecimiento de las petroleras chinas ha transformado el equilibrio energético. Compañías estatales de Asia han ganado protagonismo gracias a su capacidad de refinación, distribución y expansión internacional, consolidando una disputa estratégica por el liderazgo del mercado petrolero.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

¿Qué países dominan el ranking de las compañías petroleras más grandes del mundo?

La empresa más grande del sector sigue siendo Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, cuya capitalización supera los US$1,7 billones. Produce más de 10 millones de barriles diarios y controla algunas de las mayores reservas de crudo del planeta.

Por detrás aparecen gigantes estadounidenses como ExxonMobil y Chevron Corporation, además de firmas europeas como Shell plc y BP plc. Sin embargo, el país asiático también ocupa posiciones clave con PetroChina y Sinopec, dos de las mayores compañías energéticas del mundo.

¿China ya superó a EE. UU. en las petroleras más grandes?

En cantidad de empresas dentro del top 10, la nación americana mantiene ventaja con varias corporaciones de enorme valor internacional, entre ellas ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. No obstante, China ha logrado posicionar a dos gigantes estatales entre las petroleras más poderosas del planeta, reforzando su influencia energética global.

Además, las compañías chinas han expandido agresivamente sus operaciones de refinación, distribución y petroquímica, y se han convertido en actores fundamentales para el abastecimiento asiático. Este crecimiento refleja cómo el liderazgo energético mundial ya no depende únicamente de Occidente, sino también del avance industrial y estratégico de Asia.

¿Cómo las grandes petroleras cambian hacia energías renovables?

A pesar de que el petróleo y el gas continúan siendo esenciales para la economía global, muchas de estas empresas están diversificando sus inversiones. Compañías como TotalEnergies, Shell y BP han incrementado su participación en proyectos de energía solar, eólica, hidrógeno y captura de carbono.

La transición energética también ha alcanzado a las firmas chinas y estadounidenses, que buscan reducir emisiones mientras mantienen la producción de combustibles fósiles. Este cambio marca una nueva etapa para una industria que sigue siendo decisiva en el suministro energético mundial.

Lista de las diez mayores compañías petroleras del mundo