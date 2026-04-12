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Arabia Saudita reparará oleoducto estratégico para el paso del petróleo en Medio Oriente ante el cierre del estrecho de Ormuz

Las autoridades saudíes destacan su rápida recuperación operativa como un refuerzo a la fiabilidad del sistema energético, mientras la producción en el yacimiento de Manifa se acerca a los niveles habituales.

La estructura transporta cerca de 7 millones de barriles diarios y se convierte en un punto importante. Foto: Composición LR
La estructura transporta cerca de 7 millones de barriles diarios y se convierte en un punto importante. Foto: Composición LR

Arabia Saudita anunció la reparación y reactivación del oleoducto estratégico Este-Oeste, una infraestructura clave para garantizar el flujo de petróleo en Medio Oriente ante el bloqueo y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, principal ruta energética mundial. El Ministerio de Energía saudí confirmó que el conducto ya está operativo tras los daños provocados por ataques iraníes, permitiendo retomar el bombeo de crudo hacia rutas alternativas sin depender de ese paso marítimo crítico.

La estructura transporta cerca de 7 millones de barriles diarios y se convierte en un punto importante de la estrategia saudí para sostener sus exportaciones. Su importancia radica en que permite evitar el pase por donde normalmente circula alrededor del 20% del hidrocarburo global, y cuya paralización reciente generó una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales.

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La decisión de Riad se da en medio de una última pausa de acciones. Los equipos técnicos aprovecharon el alto el fuego declarado en la zona para realizar las reparaciones, lo que permitió recuperar el funcionamiento en tiempo récord.

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Respuesta inmediata

La rápida reparación en Arabia Saudita autorizó restablecer el suministro energético y garantizar la continuidad del petróleo hacia el panorama internacional, en medio de la crisis en la región.

Las autoridades destacaron que la intervención evidencia una alta capacidad de respuesta operativa, lo que refuerza la fiabilidad de la red del país y contribuye a sostener la estabilidad de la economía global.

En paralelo, la producción del yacimiento de Manifa ya se aproxima a los 300.000 barriles diarios, retomando progresivamente sus niveles habituales. Sin embargo, el campo de Khurais continúa en proceso de restauración, aunque se espera que recupere su capacidad total en los próximos días, lo que permitirá consolidar la recuperación del flujo petrolero saudí.

Un contexto de tensiones en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su fuerza militar iniciar un bloqueo naval en el estrecho, con el objetivo de impedir el tránsito de embarcaciones y presionar a Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz. La medida incluye la interceptación de buques que intenten cruzar esta ruta estratégica.

No obstante, la Guardia Revolucionaria de Irán rechazó el anuncio y aseguró que mantiene el control total, afirmando que el tráfico marítimo está bajo supervisión de sus fuerzas. Incluso advirtió que cualquier incursión militar extranjera será una provocación.

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