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Justicia de Corea del Sur eleva a 4 años de cárcel la condena contra la ex primera dama Kim Keon Hee

La justicia surcoreana también le impone una multa de 50 millones de wones. Sin embargo, Kim fue absuelta del cargo de recibir encuestas de opinión antes de las elecciones.

La exautoridad fue juzgada solo por los presentes recibidos por la secta Moon. Foto: AFP
La exautoridad fue juzgada solo por los presentes recibidos por la secta Moon. Foto: AFP
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La ex primera dama Kim Keon Hee recibió una condena de cuatro años por parte de la justicia de Corea del Sur por acusaciones de manipulación bursátil y corrupción, escándalos que afectaron la presidencia de su esposo, Yoon Suk Yeol, actualmente encarcelado por insurrección. La ex primera dama ya había sido sentenciada a 20 meses en enero.

En el marco del primer fallo, fue juzgada solo por los obsequios recibidos de la secta Moon, pero no por manipulación de cotizaciones. La revocatoria de este dictamen la realizó el Tribunal de Apelación de Seúl, que también le impuso 'una multa de 50 millones de wones (34.000 dólares)', según detalló la entidad en una transmisión directa por televisión.

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De manera puntual, se le imputó haber influido en el precio de las acciones de Deutsch Motors. Dentro del proceso, la corte también resaltó el hecho de que la mujer de 53 años no ha reconocido su culpabilidad 'y, por el contrario, había recurrido a excusas'.

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Detalles de la resolución

El tribunal determinó que la ex primera dama Kim participó en una operación bursátil que derivó en beneficios ilícitos millonarios al facilitar una cuenta de corretaje con aproximadamente 2.000 millones de wones.

A través de este mecanismo, se ejecutó la venta de cerca de 180.000 acciones de una empresa automotriz, lo que permitió, según la acusación, generar ganancias irregulares entre 2010 y 2012 por unos 810 millones de wones. La sentencia concluye que su implicación en la transacción queda acreditada por su vínculo directo con la cuenta utilizada.

Obsequios y sondeos

En el mismo fallo, el Poder Judicial ratificó las condenas por corrupción vinculadas a la recepción de obsequios de alto valor. Los magistrados establecieron que Kim aceptó artículos de lujo —dos bolsos de la marca Chanel y un collar de diamantes de la firma Graff— entregados por un ex alto representante de la Iglesia de la Unificación.

Estos regalos, valorizados en conjunto en unos 82 millones de wones, habrían sido entregados a cambio de gestiones favorables hacia dicha organización, conocida por su hermetismo financiero y sus conexiones con sectores políticos y empresariales en Corea del Sur.

Sin embargo, la corte decidió mantener la absolución en uno de los cargos más delicados en el plano político. Se trata de la presunta recepción de encuestas de opinión gratuitas durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2022. Según el tribunal, no se pudo demostrar que estos sondeos fueran proporcionados exclusivamente a Kim o a su entorno con la intención de influir en la campaña electoral, ya que también habrían sido distribuidos a otros actores.

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