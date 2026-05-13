LO FALSO:

Encuesta de Ipsos muestra una diferencia de 7% entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta presidencial.

LO VERDADERO:

Ipsos no ha publicado ninguna encuesta en mayo.

El sondeo más reciente de la firma de estudios de mercado se remonta a finales de abril.

A través de Facebook y otras redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta de Ipsos, atribuida al mes de mayo, según la cual el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtendría un 48% de intención de voto frente al 41% de respaldo de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial el próximo domingo 7 de junio.

Sin embargo, el estudio es falso, ya que Ipsos no ha publicado ninguna encuesta durante lo que va de este mes. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance registra más de 1.100 reacciones, 1.200 comentarios y 249 compartidos.

Cifras que alcanzó el post más viral en redes.

Supuesto sondeo no coincide con la última encuesta oficial de Ipsos

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Ipsos Perú, la encuesta más reciente de la empresa no corresponde a mayo, sino al 26 de abril, y presenta resultados completamente distintos de los difundidos en redes sociales. En dicho estudio, tanto Sánchez como Fujimori alcanzan un 38% de intención de voto, lo que contradice la supuesta ventaja de 7 puntos atribuida al candidato de Juntos por el Perú en la imagen viral.

Encuesta real de Ipsos publicada en abril.

Las diferencias también se evidencian en las cifras de indecisos y votos blancos o viciados. Mientras la publicación falsa señala que el porcentaje de 'no precisa' es de 3% y el de 'blanco/viciado' asciende a 8%, la encuesta auténtica de Ipsos reporta porcentajes de 7% y 17%, respectivamente.

Inconsistencias gráficas y advertencia de la encuestadora

Aunque la imagen difundida en Facebook imita algunos elementos visuales característicos de las encuestas de Ipsos —como las barras verdes y naranjas utilizadas para representar el respaldo electoral de Sánchez y Fujimori—, presenta otras irregularidades. Entre ellas, destacan las fotografías distorsionadas de ambos candidatos, cuyos rostros no coinciden con las imágenes que habitualmente utiliza la encuestadora en sus gráficos oficiales.

Asimismo, el contenido viral incluye en la parte inferior izquierda la frase 'encuesta privada', un elemento que Ipsos no suele incorporar en sus publicaciones. Por el contrario, en ese espacio la empresa normalmente coloca el logotipo del diario Perú21, medio con el que mantiene una alianza estratégica desde enero del 2023.

Finalmente, en los últimos días, Ipsos ha emitido advertencias a través de su cuenta oficial en X sobre la circulación de encuestas falsas en redes sociales. En uno de sus pronunciamientos, la empresa señaló: “Desmentimos esta información que está circulando en redes sociales. Falso”.

Encuestadora advirtió sobre la difusión de sondeos falsos.

Conclusión

Una supuesta encuesta de Ipsos Perú realizada en mayo y difundida en Facebook afirma que Roberto Sánchez tiene un 48% de intención de voto y Keiko Fujimori, un 41% en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, el último estudio oficial de esta empresa fue publicado el 26 de abril y mostraba un empate de 38% entre ambos candidatos. Asimismo, la propia encuestadora advirtió en X sobre la circulación de sondeos falsos.