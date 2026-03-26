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Día de la Confraternidad Peruano-Coreana promete show de k-pop, k-beauty y gastronomía con ingreso gratuito: fechas, horarios y dónde será

Perú celebrará por primera vez el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana con una feria que no te puedes perder. El evento también incluye exhibiciones educativas sobre becas a Corea del Sur y más.

El evento celebrará los lazos de fraternidad entre Perú y Corea del Sur.
El evento celebrará los lazos de fraternidad entre Perú y Corea del Sur. | Foto: composición LR/Facebook

Perú se prepara para vivir por primera vez el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana, una celebración que busca estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. La fecha ha sido instaurada oficialmente para el 1 de abril de 2026, en recuerdo del inicio de las relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1963.

En el marco de esta conmemoración, Lima será escenario de la Feria Coreana 2026, un evento que promete convertirse en una verdadera fiesta cultural. Música, espectáculos de k-pop, exhibiciones de k-beauty y sabores típicos coreanos se reunirán en un mismo espacio para transportar al público a una experiencia única, sin necesidad de salir del país. La Embajada de la República de Corea en el Perú y el Ministerio de Cultura han preparado esta feria abierta al público, que marcará el inicio de una tradición anual destinada a crecer año tras año.

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¿Cuándo será el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana 2026?

La Feria Coreana por el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana 2026 se realizará en el Patio de las Artes del Ministerio de Cultura del Perú, en San Borja, el viernes 27 y el sábado 28 de marzo. El ingreso será gratuito, pero con aforo limitado a 150 personas por turno.

Para acceder, se entregarán tickets en la puerta principal del Ministerio de Cultura, con los cuales los asistentes podrán ingresar de manera ordenada y segura. La organización busca que todos disfruten de la experiencia sin inconvenientes.

Feria Coreana 2026 se celebrará el 27 y el 28 de marzo

Feria Coreana 2026 se celebrará el 27 y el 28 de marzo. Foto: Embajada de la República de Corea en Perú

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Cronograma de actividades

El programa de la Feria Coreana 2026 incluye dos jornadas: el viernes 27 de marzo de 1.00 p. m. a 4.00 p. m. y el sábado 28 de marzo de 1.00 p. m. a 7.00 p. m. Los asistentes tienen asegurados espectáculos musicales, incluyendo la participación de un grupo tradicional de Corea del Sur que actuará especialmente el sábado 28 de marzo, entre las 3.00 p. m. y 4.00 p. m., así como shows de White Zenith y Jhosua García, quienes brillaron en el K-Pop World Festival 2025.

La feria también contará con exhibiciones de gastronomía típica, como el kimchi y el tteokbokki; muestras de tecnología con la participación de empresas como Samsung y LG; stands de belleza y exposiciones de oportunidades educativas, como becas, lo que permitirá a los visitantes descubrir la diversidad cultural y los avances de Corea en distintos ámbitos.

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Ciclo de cine adicional

Como complemento, se ha programado un ciclo de cine coreano en las instalaciones de la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura del 30 de marzo al 1 de abril. Las proyecciones incluirán títulos contemporáneos y clásicos que reflejan la identidad y evolución del cine surcoreano, entre ellosEl libro de los peces’, ‘Hermosa pesadilla’ y ‘El lector de rostros’, esta última protagonizada por estrellas como Lee Jung Jae (‘El juego del calamar’), Song Kang Ho (‘Parásitos’), Lee Jong Suk y Jo Jung Suk.

Adicionalmente, habrá un ciclo de cine coreano

Adicionalmente, habrá un ciclo de cine coreano. Foto: Ministerio de Cultura

Este espacio busca ampliar la experiencia cultural, ofreciendo al público una mirada más profunda sobre la producción artística de Corea. Con ello, la celebración reafirma su objetivo: fortalecer la amistad entre Perú y Corea y abrir nuevas puertas al intercambio cultural.

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