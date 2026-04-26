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Ciencia

De zonas de conflicto a santuarios naturales: cómo Chernóbil y la frontera entre las 2 Coreas son refugios para especies en peligro de extinción

Estudios científicos destacan que la fauna en estos territorios ha aumentado incluso en condiciones adversas, superando en algunos casos a reservas naturales tradicionales.

La ausencia humana en Chernóbil y la Zona Desmilitarizada de Corea ha permitido la recuperación de ecosistemas donde hoy prosperan especies en peligro de extinción.
La ausencia humana en Chernóbil y la Zona Desmilitarizada de Corea ha permitido la recuperación de ecosistemas donde hoy prosperan especies en peligro de extinción. | Foto: Composición LR | CNN | El País
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Cuando se habla de refugios naturales, suelen mencionarse ecosistemas icónicos como selvas o parques protegidos. Sin embargo, lugares marcados por tragedias o tensiones políticas, como Chernóbil y la Zona Desmilitarizada de Corea, se han transformado en inesperados santuarios para especies en peligro de extinción.

En estas áreas restringidas, la ausencia de actividad humana ha permitido que la vida silvestre prospere. En ambos lugares, el aislamiento ha favorecido procesos de resilvestración que hoy despiertan el interés científico y plantean nuevas perspectivas sobre la conservación ambiental.

Grupo de caballos salvajes en la zona restringida en Chernóbil. Foto: Clima Terra

Grupo de caballos salvajes en la zona restringida en Chernóbil. Foto: Clima Terra

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¿Cómo la frontera entre las dos Coreas se convirtió en un refugio natural?

Desde 1953, tras el armisticio que dividió la península, la zona desmilitarizada permanece prácticamente inaccesible para la población. Con una extensión de 248 kilómetros de largo y 4 de ancho, este territorio ha permanecido casi intacto durante más de siete décadas, lo que ha permitido el desarrollo de un ecosistema diverso.

Según el Instituto Nacional de Ecología de Corea del Sur, en esta franja habitan más de 6.000 especies, incluidas aves, mamíferos y flora endémica. “La naturaleza ha recuperado su propiedad. Muchos animales y las especies de aves, sobre todo, tienen mayor acceso al área, mientras la mayor parte de la actividad humana ha desaparecido”, explicó Seung-ho Lee, presidente de The DMZ.

Ciervo almizclero en la zona desmilitarizada en Corea del Sur.

Ciervo almizclero en la zona desmilitarizada en Corea del Sur.

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¿Por qué Chernóbil es hoy un santuario para la vida silvestre?

El desastre nuclear de 1986 obligó a evacuar a cientos de miles de personas y dio origen a una extensa zona de exclusión que aún permanece deshabitada. Aunque la radiación continúa presente, su nivel actual resulta menos determinante para la fauna que la ausencia de intervención humana.

Investigaciones científicas han demostrado que la biodiversidad en la zona ha aumentado con el tiempo. El experto Jim Smith señaló: “La vida silvestre está prosperando en Chernóbil, sin ninguna duda, creo que la zona de exclusión es mucho más diversa y abundante ecológicamente de lo que era antes del accidente”, destacando incluso poblaciones de lobos hasta siete veces mayores que en otras reservas.

¿Qué enseñan estos casos sobre la conservación ambiental?

Ambos escenarios evidencian que la presión humana puede tener un impacto más severo que otros factores extremos. La falta de urbanización, agricultura o explotación de recursos ha creado condiciones favorables para múltiples especies.

El investigador Germán Orizaola resumió esta idea al afirmar: “Si de verdad quisiéramos preservar la naturaleza, la mejor receta es reducir nuestra presión sobre los territorios y dejar que la naturaleza sea naturaleza”.

¿Qué especies viven en la zona de Chernóbil y en la frontera de las 2 Coreas?

En ambos territorios habitan numerosas especies, algunas de ellas amenazadas. Aquí tienes la lista con las que están en peligro de extinción resaltadas:

Especies en la zona de Chernóbil

  • Lobos
  • Alces
  • Ciervos
  • Caballos de Przewalski (en peligro)
  • Zorros
  • Jabalíes
  • Peces de agua dulce
  • Insectos acuáticos
  • Aves diversas (algunas especies amenazadas)

Especies en la frontera entre las dos Coreas (DMZ)

  • Águilas reales (amenazadas en varias regiones)
  • Grullas (varias especies en peligro)
  • Cabras montesas
  • Ciervos almizcleros (en peligro)
  • Aves migratorias (varias especies amenazadas)
  • Mamíferos pequeños
  • Plantas endémicas (algunas en riesgo)
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