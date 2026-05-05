El corazón del volcán sudamericano surgió mediante erupciones hidromagmáticas, eventos donde el magma entró en contacto con corrientes hídricas subterráneas. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

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El volcán destaca como un cono inactivo con una elevación de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Situado en la emblemática región de Malargüe, en Sudamérica, este gigante geológico funciona como un nexo natural entre la reserva de la Payunia y la imponente cordillera de los Andes. Su emplazamiento estratégico ofrece ecosistemas privilegiados para el turismo de aventura, donde los viajeros exploran formaciones rocosas que definen el relieve volcánico de la zona.

La formación sobresale en el mundo porque "se puede recorrer por dentro" mediante pasadizos y chimeneas originados por erosiones milenarias. A diferencia de otros macizos cerrados, su estructura interna permite el acceso a cavernas subterráneas y vistas panorámicas excepcionales en un solo trayecto. Tal particularidad la convierte en un sitio clave para entusiastas de la geología que buscan descubrir las entrañas de la tierra en un entorno seguro y fascinante.

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Este volcán sudamericano combina turismo científico y paisajístico. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

¿Qué secretos esconde el interior del volcán sudamericano y su vista hacia la cordillera?

El corazón del Volcán Malacara, en el sur de Mendoza, Argentina, surgió mediante erupciones hidromagmáticas, eventos en los que el magma entró en contacto con corrientes hídricas subterráneas. Durante milenios, la erosión eólica y fluvial formó cárcavas, chimeneas y túneles naturales que alcanzan los 30 metros de elevación. Ese sistema de pasadizos constituye hoy un atractivo geológico único para los viajeros que exploran Malargüe.

Al recorrer las profundidades, la claridad solar ilumina paredes erosionadas con tonalidades que narran su pasado prehistórico. Los guías locales afirman con orgullo que "pocos volcanes en el mundo permiten visitarlos por dentro", lo cual resalta la relevancia científica y turística de esta formación mendocina. Esta experiencia inmersiva revela texturas imposibles de hallar en otros relieves de Sudamérica.

Desde los miradores situados en la cumbre, surge una panorámica impresionante hacia los Andes. El horizonte integra la Reserva La Payunia, célebre por su densidad volcánica continental, junto a la Laguna de Llancanelo. Dichas atalayas ofrecen una observación privilegiada del entorno andino y los vastos campos de ceniza que rodean el área protegida.

La actividad de recorrer el volcán argentino es apta para todos, aunque se recomienda ir con calzado de trekking. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

¿Qué necesitas saber para explorar el Volcán Malacara en Argentina?

La travesía hacia este coloso geológico inicia en el Puesto Quesada, ubicado a escasos 45 kilómetros de la ciudad mendocina. Los aventureros acceden al sitio mediante vehículos propios o servicios contratados, por trayectos que combinan pavimento y suelo natural. En este punto de encuentro, los guías autorizados organizan a los grupos para asegurar una incursión segura hacia las entrañas del monumento natural.

El trekking de intensidad intermedia demanda cerca de 3 horas de marcha constante a través de pasajes fascinantes. La ruta recorre hitos visuales como Los Puentes, las profundas Cárcavas Oscuras y el sector Tyto Alba, cuya denominación rinde homenaje a la "lechuza blanca que anida en sus paredes". Durante el avance, el público utiliza escaleras metálicas y sortea declives marcados que exigen una aptitud física adecuada para el terreno volcánico.

La excursión comienza en el Puesto Quesada, desde donde se accede a la base del volcán argentino. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

Quienes deseen asistir deben gestionar una reserva previa y abonar el arancel correspondiente, el cual presenta distinciones según la edad del visitante. Actualmente, el servicio de acompañamiento profesional junto con el ingreso cuesta alrededor de AR$15.900 por adulto, aunque este monto experimenta ajustes periódicos. Resulta indispensable vestir ropa protectora, calzado técnico y portar hidratación suficiente para completar el circuito sin inconvenientes bajo el sol de Mendoza.

¿Por qué deberíamos visitar ese volcán argentino?

Este destino destaca por su excepcional formación geológica, ya que es uno de los escasos cráteres del planeta que permite exploraciones subterráneas. Quienes acceden a sus entrañas descubren un laberinto de cárcavas, chimeneas y pasillos naturales que relatan la historia evolutiva terrestre. Según los guías locales, esta travesía fusiona el misticismo de la ciencia con la adrenalina del turismo de aventura.

La cumbre del macizo otorga perspectivas inigualables hacia la cordillera y la Laguna de Llancanelo. Desde sus miradores, el horizonte revela la inmensidad de la Payunia, lo que consolida un panorama asombroso para los entusiastas de la geografía. Esta joya de Sudamérica constituye un paraje fascinante que recompensa al visitante con vistas panorámicas únicas.