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El parque de piscinas termales con vista al océano Atlántico que puedes visitar en un país de Sudamérica por menos de US$30

El complejo sudamericano cuenta con 7 piscinas termales y diversas actividades recreativas. Los visitantes pueden comprar pasaportes hasta para 10 días.

El complejo recreativo en Sudamérica funciona bajo un cronograma estacional sujeto a cambios climáticos, con aperturas generales desde las 10:30 a.m.
El complejo recreativo en Sudamérica funciona bajo un cronograma estacional sujeto a cambios climáticos, con aperturas generales desde las 10:30 a.m. | Ilustración con IA/ChatGPT/Canal 26
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Este centro recreativo destaca en San Clemente del Tuyú por fusionar piscinas termales con un paisaje privilegiado frente al océano Atlántico. El recurso hídrico brota a una profundidad superior a los 1.200 metros, lo cual garantiza una calidez natural y una densa carga mineral. Según diversas plataformas del sector, esos caudales poseen propiedades sanadoras y se definen como aguas mineromedicinales, ideales para el bienestar físico de los visitantes.

La ubicación estratégica de este predio bonaerense facilita el acceso a tarifas competitivas, con pases digitales que rondan valores inferiores a los US$30. Dicha oferta posiciona al complejo como una opción económica dentro de Sudamérica, disponible en cualquier estación del año. Como mantiene sus puertas abiertas fuera del ciclo estival, el recinto fomenta un turismo alternativo que rompe la rutina costera clásica mediante experiencias de descanso.

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¿Cómo es el parque termal en Sudamérica y frente al océano Atlántico?

Termas Marinas Park se sitúa en la costa bonaerense de Argentina, en el extremo sur de la Bahía de Samborombón, y se encuentra bajo el amparo de la Reserva Natural Punta Rasa, donde el bosque nativo converge con el litoral atlántico. La ubicación privilegiada del lugar garantiza un entorno de serenidad para los visitantes que desean escapar del bullicio urbano.

Para llegar desde Buenos Aires, los turistas disponen de diversas alternativas de traslado. El trayecto vehicular por la Ruta 11 implica un recorrido de 330 km, mientras que los buses que parten desde Retiro completan el viaje en cuatro horas. Una vez en la terminal de San Clemente, el acceso final se realiza mediante servicios locales de transporte o vehículos de alquiler que conducen directamente hacia el Faro San Antonio.

La propuesta recreativa destaca por sus siete piscinas termales de distintas profundidades y características, las cuales incluyen sectores cubiertos y espacios a la intemperie. El establecimiento brinda experiencias de bienestar, como el salón de masajes y sesiones de aquarelax, junto a toboganes y una pileta con oleaje. Asimismo, el ascenso al histórico faro a través de un elevador panorámico permite contemplar la inmensidad del paisaje marítimo.

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¿Cuáles son los precios de las entradas al parque termal en Argentina?

Las tarifas generales pueden variar según el tipo de entrada y si se adquieren presencialmente o con descuento online.

Entradas principales

  • Mayores (a partir de 11 años):
    • Boletería presencial: AR$37.900
    • Online con descuento: AR$30.320
  • Menores (3 a 10 años):
    • Boletería presencial: AR$31.900
    • Online con descuento: AR$25.520
  • Niños (menores de 3 años acompañados): gratis
  • Estacionamiento (estadía):
    • Boletería presencial: AR$7.000
    • Online con descuento: AR$5.600

Pasaportes (varios días)

  • Pasaporte 2 días: AR$56.850 (mayores) / AR$47.850 (menores)
  • Pasaporte 3 días: AR$75.800 / AR$63.800
  • Pasaporte 4 días: AR$94.750 / AR$79.750
  • Hasta pasaportes de 10 días con distintos valores, expuestos en la página web.

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¿Cuál es el horario de acceso y disponibilidad de las Termas Marinas Park?

El complejo recreativo argentino funciona bajo un cronograma estacional sujeto a cambios climáticos, con aperturas generales desde las 10.30 hasta las 17.30 o 18.00 horas en jornadas de gran concurrencia. Resulta vital comprar los tickets con anticipación, dado que las taquillas terminan su atención dos franjas horarias antes del cese de actividades. Para garantizar una experiencia satisfactoria, la administración sugiere revisar los comunicados vigentes antes de viajar.

Respecto al estado de la infraestructura, la gerencia emitió una alerta importante: "Informamos que la Piscina Mediterránea estará cerrada al público a partir del lunes 4 de mayo debido a tareas de mantenimiento y pintura". Mientras se proyecta la rehabilitación de dicha zona para el viernes 22 del mismo mes, el ascenso mediante el dispositivo del Faro San Antonio permanece inhabilitado de forma indefinida.

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