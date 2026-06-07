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China construirá una ciudad completa en la cordillera de Argentina: tendrá casas, oficinas y restaurantes listos para usar

Un nuevo proyecto minero en Argentina, impulsado por Lundin Mining y BHP, planea construir una ciudad modular en la cordillera de San Juan para albergar a trabajadores mineros.

Un ambicioso proyecto minero en Argentina contempla la construcción de una ciudad modular en la cordillera de San Juan, impulsado por Lundin Mining y BHP.
Un ambicioso proyecto minero en Argentina contempla la construcción de una ciudad modular en la cordillera de San Juan, impulsado por Lundin Mining y BHP. | Foto: Composición LR | Dall-E
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Un ambicioso proyecto minero en Argentina dará lugar a la construcción de una ciudad modular en plena cordillera de San Juan. La iniciativa forma parte del desarrollo del proyecto Vicuña, impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP, y contempla la instalación de un complejo habitacional fabricado íntegramente en China para albergar a miles de trabajadores mineros.

La denominada ciudad modular estará compuesta por viviendas, oficinas, restaurantes y diversos servicios necesarios para la operación del yacimiento. Todos los módulos serán construidos en territorio chino y luego trasladados al país sudamericano para ser ensamblados en la montaña, lo que reducirá significativamente los tiempos de instalación.

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Así será la ciudad modular que llegará desde China

El complejo habitacional Batidero contará inicialmente con 2.500 camas destinadas a los trabajadores del megaproyecto minero. Sin embargo, debido a los sistemas de trabajo por turnos que predominan en la actividad extractiva, se estima que entre 3.500 y 5.000 personas circularán y residirán temporalmente en estas instalaciones. A futuro, cuando la explotación alcance su máxima capacidad, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores, lo que obligaría a ampliar el complejo hasta 6.000 plazas.

La fabricación estará a cargo de la empresa china Beijing Chengdong, que desarrollará estructuras modulares prefabricadas conocidas como 'casas contenedor'. Estas unidades utilizan armazones de acero especial y pueden ensamblarse rápidamente mediante sistemas de pernos, además de apilarse hasta tres niveles. La compañía ya ha implementado soluciones similares en proyectos mineros de gran escala en otros países de América Latina.

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El proyecto genera debate por su impacto en la industria local

Uno de los factores que inclinó la balanza a favor del consorcio asiático fue el costo de producción. Según estimaciones del sector, fabricar estos módulos en China cuesta alrededor de US$500 por metro cuadrado, a lo que se suma un promedio de US$200 por metro cuadrado en transporte internacional. En contraste, producir estructuras similares en Argentina tendría un costo cercano a US$1.300 por metro cuadrado.

Impacto de la construcción de la ciudad

Representantes de la industria sostienen que construir el campamento en Argentina habría generado alrededor de 500 puestos de trabajo directos, mientras que la importación de los módulos reducirá esa cifra a cerca de 50 empleos vinculados principalmente a tareas de logística y montaje.

Pese a ello, el proyecto Vicuña continúa avanzando como una de las mayores inversiones mineras previstas en el país, con una proyección de exportación de 400.000 toneladas de cobre al año durante un periodo estimado de 25 años.

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