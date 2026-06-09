Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

México brilla en la lista de los hoteles más bellos del mundo con Naboa, un boutique en Tulum, único representante de América Latina en el Prix Versailles 2026 | Foto: composición LR/Naboa

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México logró una destacada presencia en la lista de los hoteles más bellos del mundo elaborada por el Premio Versalles 2026. El reconocimiento internacional incluyó a Naboa, un hotel boutique situado en Tulum, que se convirtió en el único representante de América Latina dentro de una selección integrada por 16 propiedades de distintos continentes.

La distinción forma parte del Prix Versailles 2026, un galardón internacional de arquitectura y diseño que premia proyectos capaces de combinar funcionalidad, innovación y una fuerte conexión con su entorno. Según explicó Jérôme Gouadain, secretario general del certamen, los establecimientos elegidos representan “un estilo de vida basado en el encanto y la innovación”, sin perder su identidad local.

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Así es el hotel mexicano que conquistó al jurado internacional

Naboa se encuentra oculto entre la vegetación de la Riviera Maya y apuesta por un concepto distinto al de los grandes complejos turísticos. En lugar de una estructura centralizada, distribuye edificaciones más pequeñas a través de la selva, inspiradas en la forma en que crecían los antiguos asentamientos mayas.

El proyecto fue desarrollado por Jaque Studio junto con Studio Wenden. Durante la construcción se conservó cerca del 60% de la vegetación original del terreno. Sus diez suites cuentan con terrazas rodeadas de naturaleza, duchas exteriores y espacios abiertos que integran el paisaje. La propuesta también incorpora experiencias de wellness en Tulum, como yoga, sesiones de sonido y tratamientos inspirados en tradiciones mayas.

La oferta gastronómica está liderada por el chef Carlos Bordonave en el restaurante LU_LO. Por las noches, el espacio ofrece cenas de tres tiempos y una propuesta de coctelería diseñada por Koki Yokoyama, ganador de World Class México 2024.

Estos son los hoteles más bellos del mundo

El Premio Versalles incluyó hoteles de Europa, Asia, África, Oriente Medio y América del Norte. Estos son los 16 seleccionados para 2026: