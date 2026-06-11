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Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

Este helicóptero, que supera al AW129 Mangusta, ofrece un sistema de gestión de datos y control de drones desde la cabina, lo que aumenta el alcance operativo y la maniobrabilidad en entornos hostiles.

Italia presentó oficialmente el helicóptero de combate AW249, desarrollado por Leonardo, en la feria aeroespacial ILA 2026.
Italia presentó oficialmente el helicóptero de combate AW249, desarrollado por Leonardo, en la feria aeroespacial ILA 2026. | Foto: Leonardo
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Italia dio a conocer oficialmente el AW249, un helicóptero de combate de nueva generación desarrollado por la compañía Leonardo, que busca competir directamente con aeronaves como el AH-64 Apache y el Eurocopter Tiger. La presentación mundial en vuelo se realizó durante la feria aeroespacial ILA 2026, donde el modelo mostró sus capacidades avanzadas para operaciones militares modernas.

El AW249 ha sido diseñado inicialmente para el Ejército italiano y comenzará a ser entregado a partir de 2027. Sin embargo, también está orientado al mercado internacional, donde destaca por integrar inteligencia artificial, sensores de última generación y sistemas digitales capaces de mejorar la supervivencia y la eficacia en escenarios de combate complejos.

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Un helicóptero con inteligencia artificial y visión avanzada para el campo de batalla

El nuevo AW249 representa una evolución significativa respecto al anterior AW129 Mangusta. Según la compañía Leonardo, el helicóptero ofrece mayor alcance, velocidad, resistencia operativa y maniobrabilidad, además de una capacidad mejorada para operar en entornos hostiles y de difícil acceso.

Uno de sus principales avances es la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial capaces de analizar información en tiempo real. El aparato integra sensores LIDAR, infrarrojos y radares de microondas que permiten detectar obstáculos, amenazas e incluso drones. Además, puede generar reconstrucciones tridimensionales del entorno para facilitar vuelos y aterrizajes en condiciones de baja o nula visibilidad, incluidas tormentas, polvo, nieve o lluvia intensa.

El nuevo AW249 busca competir con el Apache gracias a su IA, visión 3D del entorno y sistemas de combate de última generación.

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Capacidad para controlar drones y operar en escenarios de alta amenaza

La cabina del AW249 incorpora una gran pantalla táctil multifunción y un avanzado sistema de gestión del campo de batalla que procesa grandes cantidades de datos para ayudar a la tripulación en la toma de decisiones. La información también puede visualizarse directamente en el casco del piloto mediante un sistema de visualización integrado que mejora el conocimiento situacional durante las misiones.

Otra de las características destacadas es su capacidad para controlar vehículos aéreos no tripulados desde la propia cabina. Esta integración permite ampliar las tareas de vigilancia, reconocimiento e inteligencia mediante drones, con lo que aumenta el alcance operativo del helicóptero.

Con un peso máximo al despegue de 8,3 toneladas, dos motores de 2.500 caballos de fuerza cada uno y armamento que incluye misiles aire-aire, aire-tierra, cohetes de 70 milímetros y un cañón de 20 milímetros, el AW249 busca posicionarse como una de las plataformas de combate más avanzadas desarrolladas en Europa para las próximas décadas.

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