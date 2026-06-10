HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Mundo

Descubre los hoteles más exclusivos del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá: paquetes de lujo pueden costar hasta 1 millón de dólares

El Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá, registra un aumento en la demanda de alojamiento y tarifas hoteleras en ciudades anfitrionas.

Estados Unidos ofrece lujosos hoteles como The Mark Hotel en Nueva York, lanzando un exclusivo paquete de US$1 millón para seis personas durante el campeonato.
Estados Unidos ofrece lujosos hoteles como The Mark Hotel en Nueva York, lanzando un exclusivo paquete de US$1 millón para seis personas durante el campeonato. | Foto: Dall-E
Escuchar
Resumen
Compartir

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir por primera vez a 48 selecciones en una edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Millones de aficionados viajarán a las distintas sedes para vivir la máxima fiesta del deporte, lo que impulsa un aumento significativo en la demanda de alojamiento.

Con los grupos definidos y los calendarios confirmados, los precios de los hoteles en varias ciudades anfitrionas han comenzado a subir. Entre opciones de lujo extremo y hospedajes premium cercanos a los estadios, algunos establecimientos han alcanzado tarifas récord. Estos son los hoteles más lujosos de cada país anfitrión para quienes buscan una experiencia de primer nivel durante el torneo.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

lr.pe

Hoteles más exclusivos en Estados Unidos

Estados Unidos alberga algunas de las sedes más importantes del Mundial y también los alojamientos más lujosos. El caso más llamativo es el del The Mark Hotel, ubicado en Manhattan, Nueva York, considerado uno de los hoteles más exclusivos del país.

Para el Mundial 2026, el establecimiento lanzó un paquete valorado en US$1 millón destinado a seis personas. La experiencia incluye cuatro noches de alojamiento en el ático del hotel más grande de Norteamérica, además de servicios personalizados y una ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

PUEDES VER: Turquía construye un canal de 45 km que conectará 2 mares y aliviará el tráfico de un estrecho clave por más de US$1.000 millones

lr.pe

Hoteles más exclusivos en Canadá

Canadá también experimenta un crecimiento en la demanda de hospedaje de alta gama, especialmente en las ciudades de Vancouver y Toronto, que recibirán varios partidos del campeonato.

Entre los hoteles más exclusivos destacan el JW Marriott Park y el Sutton Place en Vancouver, además del Hotel X en Toronto. Durante los días de partido, las tarifas oscilan entre US$2.000 y US$3.100 por noche, según la ubicación, la disponibilidad y los servicios incluidos.

Hoteles más exclusivos en México

México se posiciona como uno de los destinos con mayor incremento en los costos de alojamiento durante el Mundial. Ciudad de México lidera el aumento de precios entre todas las sedes del torneo, con una subida del 29,43%.

Los hoteles más exclusivos de la capital mexicana incluyen el Four Seasons Hotel Mexico City, el St. Regis Mexico City y el Sofitel Mexico City. En estos establecimientos, las tarifas durante el Mundial pueden variar entre US$3.500 y US$5.500 por noche, según la categoría de la habitación y los servicios contratados.

Consejos para reservar durante el Mundial 2026

La demanda de alojamiento continuará aumentando a medida que se acerque el inicio del torneo. Por ello, planificar con anticipación será clave para conseguir mejores tarifas y disponibilidad.

  • Reservar con varios meses de anticipación para evitar aumentos de última hora.
  • Comparar tarifas entre diferentes plataformas y sitios oficiales de hoteles.
  • Considerar paquetes grupales o suites compartidas para reducir costos.
  • Evaluar la cercanía al estadio y las opciones de transporte disponibles.
  • Revisar las políticas de cancelación antes de confirmar la reserva.
  • Buscar alternativas en ciudades cercanas a las sedes para encontrar mejores precios.
  • Aprovechar programas de fidelización y descuentos por reserva anticipada.
  • Definir un presupuesto claro antes de elegir entre opciones de lujo o alojamiento convencional.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

LEER MÁS
Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

LEER MÁS
¿Quién juega mañana en el Mundial 2026? Horario y canales de TV para ver los partidos del torneo EN VIVO

¿Quién juega mañana en el Mundial 2026? Horario y canales de TV para ver los partidos del torneo EN VIVO

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025