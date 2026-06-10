Descubre los hoteles más exclusivos del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá: paquetes de lujo pueden costar hasta 1 millón de dólares
El Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá, registra un aumento en la demanda de alojamiento y tarifas hoteleras en ciudades anfitrionas.
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El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir por primera vez a 48 selecciones en una edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Millones de aficionados viajarán a las distintas sedes para vivir la máxima fiesta del deporte, lo que impulsa un aumento significativo en la demanda de alojamiento.
Con los grupos definidos y los calendarios confirmados, los precios de los hoteles en varias ciudades anfitrionas han comenzado a subir. Entre opciones de lujo extremo y hospedajes premium cercanos a los estadios, algunos establecimientos han alcanzado tarifas récord. Estos son los hoteles más lujosos de cada país anfitrión para quienes buscan una experiencia de primer nivel durante el torneo.
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Hoteles más exclusivos en Estados Unidos
Estados Unidos alberga algunas de las sedes más importantes del Mundial y también los alojamientos más lujosos. El caso más llamativo es el del The Mark Hotel, ubicado en Manhattan, Nueva York, considerado uno de los hoteles más exclusivos del país.
Para el Mundial 2026, el establecimiento lanzó un paquete valorado en US$1 millón destinado a seis personas. La experiencia incluye cuatro noches de alojamiento en el ático del hotel más grande de Norteamérica, además de servicios personalizados y una ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
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Hoteles más exclusivos en Canadá
Canadá también experimenta un crecimiento en la demanda de hospedaje de alta gama, especialmente en las ciudades de Vancouver y Toronto, que recibirán varios partidos del campeonato.
Entre los hoteles más exclusivos destacan el JW Marriott Park y el Sutton Place en Vancouver, además del Hotel X en Toronto. Durante los días de partido, las tarifas oscilan entre US$2.000 y US$3.100 por noche, según la ubicación, la disponibilidad y los servicios incluidos.
Hoteles más exclusivos en México
México se posiciona como uno de los destinos con mayor incremento en los costos de alojamiento durante el Mundial. Ciudad de México lidera el aumento de precios entre todas las sedes del torneo, con una subida del 29,43%.
Los hoteles más exclusivos de la capital mexicana incluyen el Four Seasons Hotel Mexico City, el St. Regis Mexico City y el Sofitel Mexico City. En estos establecimientos, las tarifas durante el Mundial pueden variar entre US$3.500 y US$5.500 por noche, según la categoría de la habitación y los servicios contratados.
Consejos para reservar durante el Mundial 2026
La demanda de alojamiento continuará aumentando a medida que se acerque el inicio del torneo. Por ello, planificar con anticipación será clave para conseguir mejores tarifas y disponibilidad.
- Reservar con varios meses de anticipación para evitar aumentos de última hora.
- Comparar tarifas entre diferentes plataformas y sitios oficiales de hoteles.
- Considerar paquetes grupales o suites compartidas para reducir costos.
- Evaluar la cercanía al estadio y las opciones de transporte disponibles.
- Revisar las políticas de cancelación antes de confirmar la reserva.
- Buscar alternativas en ciudades cercanas a las sedes para encontrar mejores precios.
- Aprovechar programas de fidelización y descuentos por reserva anticipada.
- Definir un presupuesto claro antes de elegir entre opciones de lujo o alojamiento convencional.