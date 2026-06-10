Descubre los hoteles más exclusivos del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá: paquetes de lujo pueden costar hasta 1 millón de dólares

Estados Unidos ofrece lujosos hoteles como The Mark Hotel en Nueva York, lanzando un exclusivo paquete de US$1 millón para seis personas durante el campeonato. | Foto: Dall-E

Estados Unidos ofrece lujosos hoteles como The Mark Hotel en Nueva York, lanzando un exclusivo paquete de US$1 millón para seis personas durante el campeonato. | Foto: Dall-E

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El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir por primera vez a 48 selecciones en una edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Millones de aficionados viajarán a las distintas sedes para vivir la máxima fiesta del deporte, lo que impulsa un aumento significativo en la demanda de alojamiento.

Con los grupos definidos y los calendarios confirmados, los precios de los hoteles en varias ciudades anfitrionas han comenzado a subir. Entre opciones de lujo extremo y hospedajes premium cercanos a los estadios, algunos establecimientos han alcanzado tarifas récord. Estos son los hoteles más lujosos de cada país anfitrión para quienes buscan una experiencia de primer nivel durante el torneo.

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Hoteles más exclusivos en Estados Unidos

Estados Unidos alberga algunas de las sedes más importantes del Mundial y también los alojamientos más lujosos. El caso más llamativo es el del The Mark Hotel, ubicado en Manhattan, Nueva York, considerado uno de los hoteles más exclusivos del país.

Para el Mundial 2026, el establecimiento lanzó un paquete valorado en US$1 millón destinado a seis personas. La experiencia incluye cuatro noches de alojamiento en el ático del hotel más grande de Norteamérica, además de servicios personalizados y una ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Hoteles más exclusivos en Canadá

Canadá también experimenta un crecimiento en la demanda de hospedaje de alta gama, especialmente en las ciudades de Vancouver y Toronto, que recibirán varios partidos del campeonato.

Entre los hoteles más exclusivos destacan el JW Marriott Park y el Sutton Place en Vancouver, además del Hotel X en Toronto. Durante los días de partido, las tarifas oscilan entre US$2.000 y US$3.100 por noche, según la ubicación, la disponibilidad y los servicios incluidos.

Hoteles más exclusivos en México

México se posiciona como uno de los destinos con mayor incremento en los costos de alojamiento durante el Mundial. Ciudad de México lidera el aumento de precios entre todas las sedes del torneo, con una subida del 29,43%.

Los hoteles más exclusivos de la capital mexicana incluyen el Four Seasons Hotel Mexico City, el St. Regis Mexico City y el Sofitel Mexico City. En estos establecimientos, las tarifas durante el Mundial pueden variar entre US$3.500 y US$5.500 por noche, según la categoría de la habitación y los servicios contratados.

Consejos para reservar durante el Mundial 2026

La demanda de alojamiento continuará aumentando a medida que se acerque el inicio del torneo. Por ello, planificar con anticipación será clave para conseguir mejores tarifas y disponibilidad.