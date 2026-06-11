Mundial 2026: momentos de tensión en el Fan Fest de la Ciudad de México cuando una mujer se desvanece entre la multitud

La celebración del Mundial 2026 en la Ciudad de México se vio marcada por la preocupación tras el desvanecimiento de una mujer de la tercera edad en el Fan Fest. | Foto: Milenio

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La celebración por el inicio del Mundial 2026 vivió momentos de preocupación en la Ciudad de México luego de que una mujer adulta mayor se desvaneciera mientras esperaba ingresar al Fan Fest organizado para seguir la ceremonia de inauguración y los primeros partidos del torneo.

El incidente ocurrió en medio de las largas filas que se formaron desde tempranas horas debido a la gran cantidad de aficionados que acudieron al evento. La rápida intervención del personal de seguridad y de los asistentes permitió evacuar a la mujer para que recibiera atención médica y evitó que la situación se agravara.

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Personal de seguridad actuó rápidamente ante la emergencia

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, dos hombres cargaron a la aficionada mientras elementos de seguridad solicitaban a la multitud abrir paso para facilitar su traslado. Las imágenes muestran la coordinación entre los asistentes y el personal encargado del evento para llevar a la mujer a una zona segura donde pudiera ser atendida por servicios médicos.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente por la gran concentración de personas registrada durante la jornada inaugural del Mundial. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud de la mujer ni las causas exactas de su desvanecimiento.

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Otro incidente médico encendió las alertas cerca del estadio

Horas antes de este hecho, otro aficionado requirió atención de emergencia en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Según los reportes, un hombre sufrió una convulsión mientras intentaba ingresar por una de las rampas de acceso al recinto deportivo, lo que motivó la intervención inmediata del personal de la Cruz Roja.

Los organizadores del evento deportivo mantienen operativos especiales de seguridad y asistencia médica tanto en los estadios como en las zonas destinadas a los aficionados. La afluencia masiva de personas durante los primeros días del torneo ha puesto a prueba estos protocolos, diseñados para responder de inmediato ante cualquier emergencia que pueda presentarse durante la fiesta futbolística.