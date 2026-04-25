La prestigiosa publicación Travel + Leisure presentó su exclusiva selección “It List 2026”, la cual identifica los 100 mejores hoteles nuevos o transformados recientemente en el mundo. Tras una evaluación exhaustiva de 250 propiedades distribuidas en 40 países, los editores eligieron establecimientos que abrieron sus puertas o completaron renovaciones significativas entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año. El criterio de elección priorizó estándares superiores en diseño, servicio y vivencias únicas para cada huésped.

En esta edición global, Sudamérica destaca con cuatro alojamientos, incluido un representante peruano que obtuvo reconocimiento internacional. El informe, bajo la dirección de las periodistas Jess Feldman y Maya Kachroo-Levine, afirma que estos sitios representan lo mejor de la hospitalidad contemporánea. Mientras tanto, la propuesta ganadora fusiona identidad local con sostenibilidad, ofreciendo entornos inmersivos dirigidos a viajeros de alta exigencia que buscan autenticidad en sus destinos.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

¿Cuáles son los cuatro mejores nuevos hoteles de Sudamérica en el top 100 del mundo?

De acuerdo con Travel + Leisure, los alojamientos de la región incluidos combinan naturaleza, exclusividad y propuestas personalizadas.

Awasi Santa Catarina, Brasil (puesto 11) : Resort brasileño enfocado en experiencias a medida, con guías privados y excursiones como snorkel o surf; la revista destaca su “inmersión en la vida marina y la cultura local”.

: Resort brasileño enfocado en experiencias a medida, con guías privados y excursiones como snorkel o surf; la revista destaca su “inmersión en la vida marina y la cultura local”. Tierra Atacama, Chile (puesto 90) : Hotel renovado en el desierto chileno que ofrece exploraciones a géiseres y lagunas, además de spa y suites con piscina privada.

: Hotel renovado en el desierto chileno que ofrece exploraciones a géiseres y lagunas, además de spa y suites con piscina privada. Tinajani, Perú (puesto 91) : Campamento de lujo con solo seis unidades tipo safari, rodeado de formaciones rocosas y enfocado en experiencias inmersivas sin multitudes.

: Campamento de lujo con solo seis unidades tipo safari, rodeado de formaciones rocosas y enfocado en experiencias inmersivas sin multitudes. UXUA Maré, Brasil (puesto 92): Proyecto boutique construido con casas históricas restauradas, que resalta por su diseño artesanal y su conexión con la naturaleza costera.

PUEDES VER: La torre inspirada en la geología de la cordillera de los Andes que construirán en un país de Sudamérica y estará lista en 2029

¿Qué hace especial al hotel peruano y cómo llegar a este refugio?

El campamento de lujo Tinajani surge en el altiplano peruano, específicamente dentro del cañón homónimo situado entre Cusco y el lago Titicaca. Los viajeros acceden a esta zona remota mediante rutas coordinadas por operadores especializados, las cuales integran trayectos de ocho horas en sus itinerarios habituales. Aunque nació como un simple punto de descanso intermedio, la locación evolucionó hasta ser un destino principal gracias a su entorno geográfico privilegiado.

La prestigiosa publicación resalta que el proyecto ofrece una experiencia íntima bajo un concepto de refugio exclusivo con apenas seis unidades tipo safari. Según la revista, “lo que se materializó fue mucho más ambicioso” de lo previsto originalmente, pues fusiona caminatas guiadas con gastronomía de insumos locales y textiles de alpaca tradicionales. Esta propuesta de valor cultural posiciona al hotel como un referente diferenciador en el mercado turístico global.

¿Qué otros hoteles de Latinoamérica conquistaron un lugar en el top 100 mundial?

El prestigioso listado internacional reconoce la excelencia de Centroamérica y México a través de alojamientos con conceptos únicos. El Hotel Fermata (puesto 26) en Costa Rica y el Hotel Sevilla (puesto 27) en territorio azteca encabezan esta selección gracias a su arquitectura boutique. Junto a ellos, La Valise Mazunte (puesto 37) resalta por ofrecer vivencias sustentables que aprovechan la riqueza de los ecosistemas naturales vírgenes.

La tendencia del bienestar y la exclusividad cobra fuerza con la presencia de Orígenes Albergue Astral (puesto 53) y el complejo Mandarina de Palisandro (puesto 63). Estas propuestas priorizan un vínculo íntimo con la biodiversidad local para atraer al viajero que busca privacidad absoluta. De acuerdo con el reporte oficial, esos sitios representan un movimiento regional hacia el lujo consciente, donde el entorno selvático o costero es el protagonista principal de la estancia.

En la región caribeña, The St. Regis Cap Cana Resort (puesto 84) asegura su posición como un referente de alta gama en República Dominicana. La revista afirma que tales proyectos combinan hospitalidad de clase mundial con identidades locales fuertes, un factor decisivo para su éxito global.

PUEDES VER: Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

¿Cuál es el hotel que lidera la lista de los mejores hoteles del mundo?

El 1 Hotel Copenhagen, galardonado con el puesto número uno del prestigioso ranking, representa el estreno oficial de la cadena 1 Hotels en suelo europeo. Esta propiedad ocupa una estructura funcionalista del año 1928, donde el lujo convive con una arquitectura responsable que utiliza componentes reutilizados y vegetación orgánica. Según Travel + Leisure, este refugio captura la esencia de la ciudad nórdica, pues “la dedicación al diseño y la sostenibilidad se plasma en una estética serena e inspirada en la naturaleza”.

La propuesta culinaria bajo la tutela de la chef Chantelle Nicholson refuerza este compromiso mediante el uso exclusivo de productos estacionales y técnicas que minimizan los residuos. Gracias a este enfoque integral, el hospedaje establece un estándar inédito en la industria turística moderna. El inmueble destaca no solo por su eficiencia energética, sino por una atmósfera minimalista que posiciona a Dinamarca como el epicentro de la excelencia hospitalaria global actual.