HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Alfonso López-Chau en vivo y ¿Vacancia a bordo? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Lucha antidrogas: Capacitan a 16 policías para operar helicópteros UH-60 Black Hawk

Embajador de los EEUU, Bernie Navarro, dijo que el Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas, indicó. EEUU donó 9 Helicópteros UH-60 Black Hawk y 6 ya están operativos.

Helicóptero donado por los Estados Unidos.
Helicóptero donado por los Estados Unidos.

16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol-PNP) lograron obtener un importante título tras culminar el Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk y desde hoy cuentan con las aptitudes necesarias para mantener el orden y la seguridad desde el cielo al mando de estas poderosas aeronaves.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Gobierno de Estados Unidos entregó al gobierno nueve aparatos de los cuales seis ya se encuentran operativos en el país. Estas aeronaves fueron asignadas a la Diravpol para reforzar la capacidad aérea del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, ¿podrá el Perú derribar aeronaves sospechosas en actividades ilícitas, como el narcotráfico, bombas, armas o materiales explosivos?

El Decreto Ley N° 30339, vigente desde 2015, regula el Control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional y faculta el derribo de aviones.

PUEDES VER: Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

La norma establece que el derribo es el último recurso. La normativa incluye reglas de vuelo y operación general (RAP 91) que exigen protocolos de seguridad estrictos antes de usar la fuerza, conocidos por ser altamente garantistas.

En resumen, Perú sí cuenta con el marco legal para derribar aviones hostiles, pero este proceso está regulado como un último recurso y sujeto a normas estrictas de seguridad. 

La entrega de certificados a los 16 efectivos peruanos se llevó a cabo en la base de la Diravpol de Pucallpa, región Ucayali, y contó con la presencia del jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Centeno; el presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo; y el director ejecutivo del Proyecto Especial Corah, Alfonso Chávarry.

larepublica.pe



Como se sabe, en el marco del convenio bilateral antidrogas entre Perú y Estados Unidos, el gobierno norteamericano realizó la donación de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk, de los cuales seis ya se encuentran operativos.

El ministro del Interior, José Zapata, reconoció al personal policial graduado y agradeció a Estados Unidos por la donación de los helicópteros y la capacitación brindada.

"La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia", enfatizó el titular del Interior.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral: “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”.

En esta primera certificación, 16 efectivos policiales -entre pilotos, mecánicos y tripulantes-, culminaron su formación bajo estándares internacionales. El entrenamiento incluyó operaciones tácticas diurnas y nocturnas, uso de visores nocturnos, mantenimiento especializado y protocolos de seguridad operacional.

El ministro del Interior supervisó personalmente las aeronaves UH-60 Black Hawk, conociendo de cerca sus capacidades operativas. Posteriormente, participó en un sobrevuelo por zonas aledañas a fin de verificar las operaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico.

Notas relacionadas
Ecuador decreta toque de queda en Quito y Guayaquil en mayo para frenar violencia del narcotráfico

Ecuador decreta toque de queda en Quito y Guayaquil en mayo para frenar violencia del narcotráfico

LEER MÁS
El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

LEER MÁS
Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

LEER MÁS
ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

LEER MÁS
JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

LEER MÁS
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

LEER MÁS
Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lucha antidrogas: Capacitan a 16 policías para operar helicópteros UH-60 Black Hawk

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO: a qué hora juegan el partido de HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1

¿Por qué SUBE tu recibo de luz? conoce AQUÍ estos hábitos diarios que debes evitar

Política

Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025