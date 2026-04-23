Lucha antidrogas: Capacitan a 16 policías para operar helicópteros UH-60 Black Hawk

16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol-PNP) lograron obtener un importante título tras culminar el Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk y desde hoy cuentan con las aptitudes necesarias para mantener el orden y la seguridad desde el cielo al mando de estas poderosas aeronaves.

El Gobierno de Estados Unidos entregó al gobierno nueve aparatos de los cuales seis ya se encuentran operativos en el país. Estas aeronaves fueron asignadas a la Diravpol para reforzar la capacidad aérea del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

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Sin embargo, ¿podrá el Perú derribar aeronaves sospechosas en actividades ilícitas, como el narcotráfico, bombas, armas o materiales explosivos?

El Decreto Ley N° 30339, vigente desde 2015, regula el Control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional y faculta el derribo de aviones.

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La norma establece que el derribo es el último recurso. La normativa incluye reglas de vuelo y operación general (RAP 91) que exigen protocolos de seguridad estrictos antes de usar la fuerza, conocidos por ser altamente garantistas.

En resumen, Perú sí cuenta con el marco legal para derribar aviones hostiles, pero este proceso está regulado como un último recurso y sujeto a normas estrictas de seguridad.

La entrega de certificados a los 16 efectivos peruanos se llevó a cabo en la base de la Diravpol de Pucallpa, región Ucayali, y contó con la presencia del jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Centeno; el presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo; y el director ejecutivo del Proyecto Especial Corah, Alfonso Chávarry.





Como se sabe, en el marco del convenio bilateral antidrogas entre Perú y Estados Unidos, el gobierno norteamericano realizó la donación de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk, de los cuales seis ya se encuentran operativos.



El ministro del Interior, José Zapata, reconoció al personal policial graduado y agradeció a Estados Unidos por la donación de los helicópteros y la capacitación brindada.



"La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia", enfatizó el titular del Interior.



Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral: “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”.



En esta primera certificación, 16 efectivos policiales -entre pilotos, mecánicos y tripulantes-, culminaron su formación bajo estándares internacionales. El entrenamiento incluyó operaciones tácticas diurnas y nocturnas, uso de visores nocturnos, mantenimiento especializado y protocolos de seguridad operacional.



El ministro del Interior supervisó personalmente las aeronaves UH-60 Black Hawk, conociendo de cerca sus capacidades operativas. Posteriormente, participó en un sobrevuelo por zonas aledañas a fin de verificar las operaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico.