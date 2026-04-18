No fue Argentina ni Chile: el país que tuvo la primera máquina de rayos X en América Latina en 1896

El médico Constantino Carvallo trajo el equipo Siemens desde Alemania a Lima, inaugurando una nueva era en el diagnóstico médico. | Foto: Composición LR

El médico Constantino Carvallo trajo el equipo Siemens desde Alemania a Lima, inaugurando una nueva era en el diagnóstico médico. | Foto: Composición LR

Apenas unos meses después de que el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen anunciara el descubrimiento de los rayos X en 1895, una revolución silenciosa comenzó a expandirse por el mundo. Lo que parecía un avance lejano, propio de los laboratorios europeos, llegó con sorprendente rapidez a América Latina, donde un país se adelantó al resto en incorporar esta tecnología que transformaría la medicina para siempre.

Ese país fue Perú. En octubre de 1896, menos de un año después del hallazgo, ya contaba con una máquina operativa en Lima. El responsable fue el médico Constantino Carvallo, quien trajo un equipo Siemens desde Alemania y abrió así una nueva era para el diagnóstico médico en la región.

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Perú, pionero en la llegada de los rayos X en América Latina

El avance no fue menor. En una época en la que la comunicación científica era mucho más lenta, la instalación de esta tecnología en Lima evidenció una conexión directa con los centros de innovación europeos. Carvallo, fascinado por el descubrimiento de Röntgen durante su estancia en el extranjero, decidió importar el equipo y ponerlo en funcionamiento en su consultorio particular.

El 22 de octubre de 1896, organizó una demostración pública que marcó un hito en la historia médica del país. Allí no solo exhibió imágenes de objetos, sino también radiografías de animales, evidenciando el potencial de una técnica que permitía observar el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía, algo impensable hasta entonces.

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Los primeros en someterse a los rayos X en el Perú

La demostración también incluyó a figuras destacadas de la época. El entonces presidente Nicolás de Piérola y el escritor Ricardo Palma aceptaron someterse al novedoso procedimiento, convirtiéndose en algunos de los primeros en la región en ser radiografiados.

En particular, la imagen de la mano de Palma quedó registrada como una de las primeras radiografías realizadas en el país. En ella se apreciaban deformaciones producto de la artrosis, un detalle que no solo evidenciaba el alcance médico del invento, sino que también unía de manera singular la historia de la ciencia con la de la literatura peruana.

Una carrera científica que se expandió por la región

Aunque el país incaico fue pionero, otros países de la región no tardaron en seguir el mismo camino. En 1896, el venezolano Antonio Pedro Mora construyó su propio generador tras formarse en París, logrando realizar radiografías en tiempo récord.

Ese mismo año, en Chile, el médico José María Anrique Zuazagoitía introdujo la tecnología y llevó a cabo pruebas en el hospital San Vicente. En México, los hermanos Espinosa y Cuevas desarrollaron equipos similares en San Luis Potosí, evidenciando una rápida adopción regional.

En conjunto, estos avances marcaron el inicio de una transformación profunda: por primera vez, la medicina en esta parte del mundo podía observar el interior del cuerpo humano sin intervenirlo quirúrgicamente, apenas meses después de que el mundo conociera esta revolucionaria tecnología.