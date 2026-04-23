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Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

El nuevo titular del Ministerio de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, asume el cargo tras la renuncia de Carlos Díaz Dañino en medio de la crisis por los aviones F-16. Su trayectoria está marcada por asesorías en el Congreso, aportes económicos y vínculos políticos con Fuerza Popular.

El nuevo ministro de Defensa fue asesor de la congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán. Foto: Presidencia
El nuevo ministro de Defensa fue asesor de la congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán. Foto: Presidencia

Amadeo Flores Carcagno fue designado como titular del Ministerio de Defensa en reemplazo de Carlos Díaz Dañino, en medio de la controversia por la compra de aviones de combate. Su perfil muestra vínculos con Fuerza Popular, tanto por su paso por el Congreso como por sus aportes registrados a esa organización política.

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La salida del anterior ministro no fue un hecho aislado. Carlos Díaz Dañino presentó su renuncia irrevocable en medio de la controversia por la compra de aviones F-16, luego de que el Ejecutivo decidiera frenar el proceso pese a que ya existían avances en la negociación.

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Este episodio evidenció un quiebre dentro del Gobierno. La decisión del presidente José María Balcázar de postergar la adquisición generó una reacción inmediata dentro del gabinete. La medida no solo impactó en Defensa, también provocó la salida de otros altos funcionarios y dejó al descubierto tensiones en torno a una operación millonaria.

La designación de Flores Carcagno se dio en un contexto ya condicionado por la polémica. La salida de su antecesor respondió a cuestionamientos en torno a la compra de aviones estadounidenses, lo que colocó al sector Defensa en el centro del debate público sobre transparencia y toma de decisiones.

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A diferencia de otros titulares del sector, el nuevo ministro no proviene de las Fuerzas Armadas. Su perfil responde más a una formación técnica en gestión pública y defensa, con experiencia previa dentro del propio ministerio y en distintas entidades del Estado.

Según informó Epicentro TV, el ahora ministro fue asesor principal de la congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán, entre diciembre de 2021 y febrero de 2023. Durante ese periodo, Flores recibía un sueldo mensual de S/9.499 (enero 2021) y S/10.975 (enero 2023).

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El mismo medio señaló que también integró la Comisión de Educación del Congreso como asesor entre 2017 y 2018, cuando esta era presidida por la fujimorista Paloma Noceda.

Por otro lado, Ideeleradio reportó que Flores Carcagno registra aportes económicos a Fuerza Popular. Estos ascienden a S/4.150 entre los años 2021 y 2023, según datos de financiamiento partidario. El mismo reporte da cuenta de un aporte adicional de S/600 destinado a la campaña municipal de Diethell Columbus en 2018.

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