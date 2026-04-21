Brasil bate los récords de la ingeniería moderna con el rascacielos residencial más alto del mundo: 550 metros y 154 pisos

Este proyecto está liderado por FG Empreendimentos, que cuenta con más de 40 años de experiencia y múltiples rascacielos construidos. | Foto: Senna Tower

Este proyecto está liderado por FG Empreendimentos, que cuenta con más de 40 años de experiencia y múltiples rascacielos construidos. | Foto: Senna Tower

Brasil está a punto de cambiar el mapa global de la arquitectura con un proyecto que redefine los límites de la construcción urbana. En la ciudad costera de Balneário Camboriú se levantará un rascacielos que no solo dominará el horizonte, sino que también marcará un antes y un después en la forma de habitar las alturas.

La futura Torre Senna no será un edificio cualquiera: con 550 metros y 154 niveles, se convertirá en el rascacielos residencial más alto del planeta, superando a la Central Park Tower. Este ambicioso proyecto refleja cómo la ingeniería contemporánea busca combinar lujo, sostenibilidad y tecnología en una sola estructura.

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Desarrollado con expertos que participaron en proyectos como el Burj Khalifa y la Central Park Tower.

¿Cómo será el rascacielos residencial más alto del mundo?

El proyecto está liderado por la firma FG Empreendimentos, responsable de varios de los edificios más altos del país. La torre incluirá más de 200 residencias de alto nivel, entre ellas mansiones elevadas y exclusivos áticos de hasta 900 metros cuadrados, diseñados para ofrecer una experiencia única en las alturas.

Además, contará con espacios dedicados al bienestar y el entretenimiento, como spa, gimnasio, piscina climatizada y áreas sociales ubicadas a gran altura. En la cima, un observatorio permitirá vistas panorámicas, consolidando al edificio como un nuevo ícono turístico y urbano.

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¿Qué innovaciones tecnológicas hacen posible esta megaestructura?

Uno de los elementos más avanzados será la incorporación de un amortiguador de masa sintonizada (TMD), un sistema que reduce el movimiento causado por el viento mediante un péndulo de gran escala. Esta tecnología, utilizada en algunos de los edificios más altos del mundo, permitirá mejorar la estabilidad y el confort en los niveles superiores.

El diseño estructural también incluye soluciones como sistemas “outrigger” y cimentaciones especiales, desarrolladas con la participación de expertos que han trabajado en proyectos como el Burj Khalifa. Gracias a ello, los ascensores podrán recorrer toda la altura del edificio en menos de un minuto.

Aspira a ser el primer rascacielos residencial superalto con certificación LEED Platinum.

¿Por qué la Torre Senna es también un homenaje cultural?

Más allá de la ingeniería, el proyecto tiene una fuerte carga simbólica. Su diseño fue concebido por Lalalli Senna, sobrina del legendario piloto Ayrton Senna, e inspirado en el concepto del “viaje del héroe”. Desde su base curva hasta su punto más alto, la estructura representa una trayectoria de superación.

En el ingreso principal habrá un vestíbulo de cristal con una exposición permanente que incluirá objetos históricos del piloto, como el monoplaza Lotus 99T. Además, parte de los ingresos del proyecto estarán vinculados a iniciativas educativas impulsadas por el Instituto Ayrton Senna.

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¿Puede un rascacielos de lujo ser sostenible?

La torre aspira a obtener la certificación LEED Platinum, el estándar más exigente en construcción sostenible a nivel mundial. Esto implica eficiencia energética, reducción del impacto ambiental y una mejor calidad de vida para sus residentes.

Este enfoque refleja una tendencia creciente en la arquitectura global: construir más alto, pero también de forma más responsable. En una ciudad que en pocos años pasó de un perfil bajo a un skyline extremo, este proyecto posiciona a Brasil como un referente en innovación urbana y desarrollo sostenible.