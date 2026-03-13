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José Antonio Kast envía maquinaria pesada a la frontera entre Chile y Perú para reforzar el control migratorio

La medida forma parte del 'Plan Escudo Fronterizo', la cual incluye excavaciones, la instalación de cercos y patrullajes militares para vigilar las zonas limítrofes donde se registran mayor presencia de personas extranjeras indocumentadas.

El Gobierno de Chile confirmó que construirá zanjas para reforzar la frontera con Perú.
El Gobierno de Chile confirmó que construirá zanjas para reforzar la frontera con Perú. | Créditos: Liz Ferrer / URPI-LR

El presidente José Antonio Kast ordenó el envío de retroexcavadoras, cargadores frontales, volquetes, camiones cisterna, vehículos de transporte militar y otra maquinaria pesada a la frontera con Perú para iniciar la excavación de zanjas que impidan el ingreso de inmigrantes a Chile. La medida forma parte del ‘Plan Escudo Fronterizo’, que también contempla la instalación de vallas y el uso de drones con reconocimiento facial.

“Tenemos aproximadamente 300 efectivos castrenses y este aumento de dotación es del 100%. Habrá más de 600 uniformados en el sector”, informó Cristián Sayes Maldonado, delegado del Gobierno chileno en la región de Arica y Parinacota.

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Perú responde a medida de Kast

En ese contexto, el gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres, solicitó al mandatario peruano, José María Balcázar, evaluar acciones para reforzar la vigilancia en la frontera sur del país ante la posibilidad de un nuevo “éxodo de indocumentados”.

El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, aseveró que la construcción de zanjas estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, junto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. Añadió que los trabajos se iniciarán el lunes 16 o el martes 17 de marzo.

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La prioridad del gobierno chileno de reforzar la frontera entre Arica y Tacna

La iniciativa chilena responde al endurecimiento de la política migratoria impulsada por Kast desde el inicio de su mandato. Esto se da en un contexto marcado por la presión migratoria en el norte de Chile y por el debate regional sobre cómo enfrentar el tránsito irregular de personas en la frontera sudamericana y el ingreso clandestino.

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