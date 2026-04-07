El mandatario boliviano describió esto como “un ataque directo a una ideología de la corrupción". Foto: AFP.

El mandatario boliviano describió esto como “un ataque directo a una ideología de la corrupción". Foto: AFP.

El Gobierno de Rodrigo Paz dejó sin efecto 161 decretos que permitían las contrataciones directas en el Estado tras promulgar el Decreto Supremo 5600. El mandatario boliviano describió esto como "un ataque directo a una ideología de la corrupción y el sistema que sostenía esta"; además, señaló que el 65% de los decretos anulados eran "libres en la cantidad de recursos que se podían manejar".

José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, mencionó bajo la misma línea que esta medida pone fin a una organización que durante años facilitó la asignación de contratos sin procesos de control. Cabe indicar que esta vieja manera de trabajar pasará a regularse con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

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"Este decreto tiene tres objetivos centrales: transparentar, eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento (…) y revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado porque tiene que haber responsables", añadió el ministro.

Proceso de cuestionamientos

Dentro de la norma se da la ordenanza de que los ministerios realicen la revisión exhaustiva de todas las contrataciones directas y realizadas en años anteriores, lo que indica una indagación a proyectos aceptados por el gobierno anterior. Lo que se busca con esto es detectar la posibilidad de hechos de corrupción o irregularidades.

Según la información revelada, el proceso deberá ser reglamentado en un plazo de 30 días por las carteras de Presidencia y Economía. Además, durante la presentación del decreto, en la que estuvieron presentes los representantes de ambos poderes ministeriales, se enlistaron obras y adquisiciones como el caso del Museo de Orinoca, que rinde culto a Evo Morales.

Beneficios dentro de la nueva dirección

Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los procesos en curso, la actual administración permitió que las incorporaciones antes de la entrada en vigencia del decreto pudieran continuar.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reveló que se dispuso la liberación de compras en el exterior mediante el uso de tarjetas de crédito y débito. La línea crediticia permitirá gastos limitados y las de débito un monto mensual de 500 dólares. Cabe recordar que este uso se restringió debido a una supuesta falta de dólares en el sistema bancario.