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Nicole Zignago, hija de Gian Marco, es operada de emergencia y cancela show en México: "Tengo que hacer reposo obligatorio"

Desde el hospital, Nicole Zignago explicó a sus seguidores que se sometió a una cirugía de emergencia y necesita reposo obligatorio. La cantante lamentó no poder cumplir con su show en México.

Nicole Zignago, hija de Gian Marco, es conocida en el mundo artístico como Nic.
Nicole Zignago, hija de Gian Marco, es conocida en el mundo artístico como Nic. | Foto: composición LR/Instagram
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Nicole Zignago, hija del cantautor peruano Gian Marco, atravesó un delicado episodio de salud que la obligó a suspender su presentación en México. La cantante se encontraba lista para actuar en Puebla el 6 de junio como parte del espectáculo de apertura, como artista invitada del concierto de Sebastián Yatra, pero horas antes debió ser internada de urgencia en un hospital.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes aguardaban con expectativa su presentación en el 'Entre tanta gente tour' del artista colombiano. Desde la cama de recuperación, la artista compartió un mensaje en redes sociales para explicar lo ocurrido y tranquilizar a su público.

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Nicole Zignago, hija de Gian Marco, es hospitalizada de emergencia

“Amigos de Puebla, lamento informarles que no podré realizar el opening show de ‘Entre tanta gente tour’. Anoche atravesé un dolor muy fuerte, resultó siendo apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia”, escribió la popular Nic en su comunicado. La intérprete añadió que los médicos le indicaron reposo obligatorio por varios días, motivo por el cual no pudo cumplir con la fecha programada. “Tengo que hacer reposo obligatorio por los próximos días. ¡Perdón! Tenía muchas ganas de encontrarnos”, manifestó.

La cantante Nicole Zignago explicó en redes sociales su emergencia médica. Foto: composición Instagram

La cantante Nicole Zignago explicó en redes sociales su emergencia médica. Foto: composición Instagram

La cantante de 30 años también reveló su expectativa por conocer a sus fans en la ciudad mexicana el próximo 10 de octubre del 2026, fecha en que ofrecerá un espectáculo musical como parte de su gira 'Enamorada tour'. “Pronto nos veremos en su hermosa ciudad”, agregó. Más adelante, compartió una imagen desde el nosocomio, con el pulgar derecho arriba, en señal de optimismo ante la inesperada situación que le tocó afrontar.

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, ha consolidado una carrera en ascenso con propuestas frescas en la música latina. Su álbum ‘Enamorada’ la ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras de la región.

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