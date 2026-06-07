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Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Keiko Fujimori minimiza resultado de conteo rápido: "Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra"

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, brinda declaraciones tras los resultados del conteo rápido de Transparencia.

Keiko Fujimori se pronuncia tras conocer resultados del conteo rápido
Keiko Fujimori se pronuncia tras conocer resultados del conteo rápido | Composición/LR
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La candidata de Fuerza Popular se pronuncia tras conocer los primeros resultados. Según dijo, hasta ahora no hay ningún ganador y sería irresponsable definir el resultado a través de una muestra.

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