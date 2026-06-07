Keiko Fujimori minimiza resultado de conteo rápido: "Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra"
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, brinda declaraciones tras los resultados del conteo rápido de Transparencia.
- Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50.3% y Keiko Fujimori con 49.7%, según Ipsos
- Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026
Keiko Fujimori se pronuncia tras conocer resultados del conteo rápido | Composición/LR
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La candidata de Fuerza Popular se pronuncia tras conocer los primeros resultados. Según dijo, hasta ahora no hay ningún ganador y sería irresponsable definir el resultado a través de una muestra.
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