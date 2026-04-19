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Estados Unidos dispara y captura buque iraní en Golfo de Omán: Teherán amenaza con represalia

La escalada en el golfo de Omán creció cuando el destructor USS Spruance interceptó el buque que, según Donald Trump, intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto por EE. UU.

Irán condena el ataque de EE. UU. como "piratería armada" y promete represalias, acusando a la nación norteamericana de violar el alto el fuego. Foto: composición LR/AFP
Irán condena el ataque de EE. UU. como "piratería armada" y promete represalias, acusando a la nación norteamericana de violar el alto el fuego. Foto: composición LR/AFP

La crisis en el golfo de Omán escaló tras la captura del carguero iraní Touska por parte de la Armada estadounidense, luego de un intercambio que incluyó disparos contra la embarcación. El presidente Donald Trump afirmó que el buque intentó evadir el bloqueo impuesto a los puertos de Irán, lo que derivó en su interceptación y toma de control.

El incidente ocurrió cuando el destructor USS Spruance dio la orden de detenerse al carguero. Según el mandatario, la tripulación no obedeció durante varias horas. “Intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no le salieron bien”, escribió. Posteriormente, el buque fue inmovilizado tras recibir disparos en la sala de máquinas, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses asumir la custodia total.

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Irán califica el ataque de "piratería armada" y anuncia represalias

La reacción de Irán no tardó. A través de su aparato militar, calificó el episodio como un acto de “piratería armada” y acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente. En un mensaje difundido por medios estatales, el portavoz del Estado Mayor iraní aseguró que el ataque constituye una agresión directa contra una nave mercante.

“El país agresor atacó un buque iraní y tomó el dominio por la fuerza”, indicó el comunicado, que además advirtió una respuesta inminente. Las autoridades iraníes sostienen que el carguero fue interceptado en aguas del golfo de Omán mientras realizaba operaciones comerciales.

El caso se suma a una serie de incidentes recientes en la región. El grupo naviero francés CMA CGM confirmó que uno de sus buques recibió impactos de advertencia en el estrecho de Ormuz, lo que evidencia un deterioro de la seguridad marítima en una de las rutas más estratégicas del mundo.

Estrecho de Ormuz paralizado: ningún petrolero cruzó el domingo

El impacto del conflicto se reflejó en el estrecho, un punto clave para el comercio de petróleo. Conforme a datos militares estadounidenses, ningún petrolero transitó por esta vía el domingo, una situación poco habitual en una zona por donde circula cerca de una quinta parte del suministro energético global.

Teherán anunció que retomó el “control estricto” del estrecho en respuesta al bloqueo de sus puertos, lo que elevó el riesgo para la navegación internacional. Desde el inicio de estas medidas, más de 20 embarcaciones han recibido órdenes de regresar o evitar el paso, de acuerdo con cifras del Comando Central de Estados Unidos.

Este escenario genera preocupación entre operadores marítimos y gobiernos, ante el potencial choque en el comercio energético y la estabilidad de los mercados internacionales.

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Negociaciones en Pakistán continúan pese a incidente

En paralelo a la escalada en el golfo de Omán, Estados Unidos ratificó que enviará una delegación a Pakistán para retomar el diálogo con Irán. La misión incluirá a figuras como el vicepresidente y asesores cercanos al gobierno, con el objetivo de abordar el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Fuentes iraníes citadas por medios internacionales señalaron que una delegación también participaría en estas conversaciones, aunque persisten dudas sobre el alcance del encuentro. Las negociaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión, marcado por incidentes navales y acusaciones cruzadas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que el conflicto “aún no ha terminado” y que podrían registrarse nuevos episodios en cualquier momento.

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